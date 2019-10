La polarización avanzó sobre el caudal de votos de las fuerzas minoritarias

En relación con las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso), el caudal de votos de algunos de los candidatos a presidente de la Nación se redujo prácticamente la mitad en las elecciones generales. Esto según los datos oficiales del conteo provisorio, sobre el 85,7 por ciento de las mesas escrutadas en la provincia.

Si bien no alcanzó para el triunfo, Encuentro por Corrientes+Juntos por el Cambio logró remontar los números que había obtenido en las Primarias del 11 de octubre. Entonces en la categoría presidencial obtuvo el 33,6 por ciento de los votos afirmativos en las Paso, esto equivale a más de 208.000 sufragios.

Vale recordar que el 11 de agosto hubo internas en el oficialismo. En la categoría de diputados nacionales se presentaron tres listas, todas respaldando la presidencia de Mauricio Macri. En las generales del domingo sumaron aproximadamente 42.000 adhesiones y un poco más de nueve puntos en Corrientes, ya que, de acuerdo con el conteo provisorio, alcanzó un 42 por ciento. Es necesario aclarar que aún no se escrutó el 100 por ciento de las mesas

El peronismo y sus aliados lograron imponerse nuevamente en la provincia. Dio continuidad a una racha de más de una década de victorias a nivel nacional, interrumpida en las legislativas de 2017, cuando, en el mismo año en el cual Gustavo Valdés accedió a la Gobernación, ECO incorporó dos de tres diputados en el Congreso de la Nación.

El domingo el Frente de Todos alcanzó el 50,7 por ciento de los sufragios, de acuerdo con el escrutinio provisorio en Corrientes. En relación con las Paso esto representó una baja de 4 puntos, ya que entonces cosechó un 53,7 por ciento sobre el total de votos afirmativos.

En las Primarias, Alberto Fernández se alzó con más de 333.000 adhesiones. En las generales, con más de 301.000, de acuerdo con el conteo provisorio. Cabe aclarar que en el recuento definitivo se conocerán los números finales.

Esto significa que el oficialismo provincial fue la única fuerza que sumó votos. Lo cual no sólo podría explicarse en un incremento de la participación del padrón, que pasó de 73 a 80 por ciento en relación con las Paso, sino también en una la posible migración de algunas de las adhesiones de las fuerzas correspondientes a los candidatos que no lograron superar el piso en las Primarias.

No participaron de las generales el cordobés Raúl Albarracín del Movimiento de Acción Vecinal; el ex gobernador de Corrientes, José Antonio “Pocho” Romero Feris, en recuperación del Partido Autonomista Nacional; Alejandro Biondini, del Frente Patriota; Manuela Castañeira, del Movimiento al Socialismo.

Pero también se observó una migración atípica. El caudal de votos de varias de las fuerzas minoritarias que se presentaron en las generales no alcanzaron la base del caudal que habían obtenido en las Primarias. La polarización arrastró las preferencias por las dos principales fuerzas que lograron mayor cantidad de porcentaje.

Roberto Lavagna fue uno de los candidatos que más votos perdió. Se alzó con el 3,1 por ciento en las generales, un poco más de 18.000 sufragios en toda la provincia. En las Paso, Consenso Federal superó los 30.000, entonces alcanzó el 4,9 por ciento. Significa que se redujo 1,8 puntos y el caudal se redujo prácticamente la mitad. No obstante, logró mantenerse como tercera fuerza con más adhesiones en Corrientes.

El Frente Nos, que postuló a Juan José Gómez Centurión, recolectó el 1,84 por ciento de los sufragios, de acuerdo con el conteo provisorio. Esto equivale a un poco más de 10.000 votos. En las Paso habían obtenido el 3,5 por ciento y un poco más de 21.000 adhesiones. Esto significa una reducción de prácticamente la mitad de la base que habían obtenido en las Primarias.

Unite por la Libertad y la Dignidad de José Luis Espert, logró el 1 por ciento en Corrientes. Son aproximadamente 6.000 sufragios, y una abrupta caída, en relación con los 9.000 de los comicios del 11 de agosto. Entonces, representaba el 1,5 por ciento de las voluntades en toda la provincia.

Nicolás Del Caño, el candidato del Frente de Izquierda de Trabajadores, fue la fuerza con menos votos. Con más de 5.000, obtuvo el 0,98 por ciento de las adhesiones en Corrientes. También perdió sufragios en relación con las Paso, cuando logró 6.000, rozando los 7.000. Alcanzó el 1 por ciento de las voluntades, ello, pese a que había una mayor oferta de candidatos a la Presidencia de la Nación.