Confirmaron que la empresa Fénix no organizará los próximos carnavales

El intendente Eduardo Tassano confirmó ayer que se terminó el vínculo entre la empresa Fénix y la Municipalidad de Corrientes, por lo cual la firma privada ya no organizará los carnavales locales.

Todavía no se sabe qué firma será la responsable de preparar el evento en su edición 2020, y el jefe comunal adelantó que es una decisión que se tomará en los próximos días.

Fénix organizaba los Carnavales Correntinos desde la edición de 2011, cuando se realizó sobre la avenida Independencia. El contrato seguía vigente pero la decisión de la Comuna fue cortar los vínculos.

Según explicó Tassano, fueron muy pacientes para juntar todas las pruebas de los diferentes incumplimientos que cometió Fénix en los últimos años para poder salir del contrato sin pagar indemnizaciones.

“Esto se originó por incumplimientos de la empresa ante los cuales hace un tiempo le habíamos hecho llegar cuáles eran las cosas que le faltaba cumplir, entre ellas, que no se habían entregado los premios este año, que ya no contaba con el mismo domicilio y la falta de cumplimiento de compromisos económicos”, enumeró Tassano. Con respecto a este último aspecto, recordó que a la Municipalidad “le llegó una deuda de Fénix con Sadaic (Sociedad Argentina de Autores y Compositores)”.

Además, el Intendente mencionó que la firma concesionaria no presentó en término el proyecto de desarrollo anual que debe hacer para la concreción del carnaval.

En consecuencia, se informó a Fénix cada uno de los incumplimientos que venía arrastrando: “Todo esto le hicimos llegar a la empresa, desde donde nos pidieron un plazo de prórroga, el cual venció el 1 de octubre”, indicó Tassano. “También hubo un pedido formal de las comparsas y agrupaciones, quienes informaron que no querían trabajar más con la empresa Fénix por todos estos incumplimientos”, aseguró Tassano. Aclaró que “todo eso fue y será tenido en cuenta para continuar avanzando”.

“Se abre ahora una nueva instancia para el carnaval correntino”, se esperanzó el Intendente, quien a la vez auguró un futuro promisorio al respecto, para el cual se continúa trabajando mancomunadamente con la Provincia. “Vamos a seguir trabajando a full con el Gobierno provincial en esto, que es política de Estado, y en breve determinaremos la forma de continuar”, afirmó y acotó: “Estamos muy compenetrados y trabajando juntos”.

Fénix Entertainment Group ganó la licitación para organizar los Carnavales Correntinos en 2010 durante la intendencia de Carlos Mauricio Espínola. Su primer carnaval fue en 2011 con la histórica avenida Independencia como escenario, para el año siguiente trasladarse a la avenida La Paz. Desde 2013 el corsódromo Nolo Alías tiene una sede estable con su predio sobre la vera de la Ruta 12.