Curne eliminó a Santa Fe RC y jugará por el ascenso

El campeón Regional NEA, Curne, venció ayer como local a Santa Fe RC, 29 a 11, por la Reclasificación en el Torneo del Interior y ahora jugará por el ascenso frente a Sociedad Sportiva de Bahía Blanca que eliminó a Huirapuca de Tucumán por 20 a 19.

Curne se impuso con claridad en el partido que se disputó en la capital chaqueña. A los 2 minutos del primer tiempo abrió el marcador gracias a un try que apoyó Kalim Burlli y que fue convertido por Genaro Carrió. Desde ese momento jugó con tranquilidad para imponerse en casi todas las formaciones.

A los 10 minutos, nuevamente, Burlli llegó al ingoal santafesino que descontó con dos penales convertidos por Tomás Kerz.

Sobre el final del período llegó un nuevo try chaqueño, esta vez por intermedio de Alvaro Biscay y convertido por Carrió.

En el complemento, Curne aumentó el marcador por intermedio de Guido Grioni (un try) y Carrió (una conversión y un penal). Mientras que Santa Fe RC sumó un try de Francisco De Biaggio. El sábado 12, Curne buscará el ascenso para el NEA al Torneo del Interior A cuando visite a Sociedad Sportiva, que buscará mantener esa plaza para su región.

Los otros cruces de la Reclasificación serán Old Resian de Santa Fe - Palermo Bajo de Córdoba, Trébol de Paysandú (Uruguay) - Old Christians de Uruguay y Universitario de Tucumán - Crai de Santa Fe.