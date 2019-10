River venció a Patronato y se acomoda en el lote de arriba

River Plate se impuso ayer por 2-0 ante Patronato, de Paraná, con dos goles del delantero colombiano Rafael Santos Borré, en un encuentro disputado en el estadio Monumental y válido por la novena jornada de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).

Los tantos del jugador colombiano fueron anotados a los 13 y 15 minutos de la segunda etapa.

A raíz de la victoria el conjunto Millonario quedó ubicado en el tercer lugar de la tabla con 17 unidades, detrás de Argentinos Juniors y Boca Juniors, ambos con 18, aunque el xeneize cuenta con un partido menos (esta noche enfrentaba a Defensa y Justicia).

Durante la primera etapa River dominó el partido, manejó la pelota, pero no encontró espacios para quebrar a Patronato que, bien plantado, cerró las proyecciones de Milton Casco y especialmente de Gonzalo Montiel.

Con paciencia, el equipo conducido por Marcelo Gallardo, que ayer se ocupó de agradecer los elogios vertidos sobre él por el catalán Josep Guardiola, fue en busca de gol, pero no lo logró a lo largo de la primera parte.

A los nueve minutos, no pudo definir el colombiano Borré dentro del área, ya que el defensor Matías Escudero lo anticipó y en el rebote el arquero Matías Ibáñez se lo tapó a Matías Suárez. Dos minutos después, Ibáñez le contuvo un tiro libre al mediocampista uruguayo Nicolás De La Cruz.

Patronato jugó muy concentrado y atento a cualquier equívoco de River. Así fue que a los 12 minutos llegó con un disparo del atacante Cristian Tarragona e inquietó con el paraguayo Gabriel Ávalos, mientras que su chance más directa fue con un disparo del lateral izquierdo ex River (y Boca) Bruno Urribarri.

River encontró en el segundo tiempo el último pase y la jugada filtrada que le permitió abrir el marcador a los 13, tras un pase de Exequiel Palacios a Matías Suárez, que desbordó y sacó un centro para el gol del colombiano Santos Borré. Sin embargo, quedó la duda instalada por una aparente posición adelantada del cordobés al momento de recibir el pase de Palacios, que ayer cumplió 21 años.

Dos minutos más tarde hubo otro tanto con el sello característico de este equipo: tras varios toques sucesivos entre Ignacio Fernánez, Matías Suárez y Nicolás De la Cruz, éste habilitó a Borré para el segundo con una definición precisa.

Con la ventaja, River amplió la brecha con Patronato ya instalado en campo contrario, pudo jugar más suelto, movió la pelota y su mediocampo se hizo imparable para los entrerrianos, golpeados en lo anímico y algo cansados, con la buena tarea de Enzo Pérez acompañado de Palacios y Nacho Fernández.

A pesar del 2-0, River fue por más y Patronato, un rival siempre difícil para los de Gallardo (de hecho es el primer triunfo en el Monumental en primera división y el “Patrón” está un partido arriba en el historial), solo tuvo una chance con el cabezazo desviado de Cristian Tarragona (35’).

En la próxima jornada (10°) River visitará a Arsenal el próximo sábado 19 de octubre en el estadio Julio Grondona, mientras que Patronato recibirá el mismo día a Newell’s Old Boys.