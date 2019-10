Triunfaron Amad y Sportiva, para arrimarse al líder Barraca

Se jugó la séptima fecha del Torneo Provincial de Clubes de Primera División de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Corrientes. Los escoltas Sportiva Esquinense y Amad de Goya se aprovecharon que el puntero Barraca de Paso de los Libres tuvo jornada de descanso y recortaron distancias en la tabla de valores luego de ganar sus respectivos partidos.

El viernes Sociedad Sportiva se hizo fuerte en su visita a Foot Ball, en duelo de equipos de Esquina, con triunfo del Verde por 72 a 54.

Un día después, Amad hizo lo propio en su visita a Juventus, al que venció en la Capital por 78 a 69.

En el cierre de la séptima fecha, última de la primera rueda, el domingo Colón ganó en su estadio de la calle Catamarca, por amplio margen 94 a 69 frente a El Porvenir de Esquina.

Posiciones

Al cabo de siete fechas Barraca de Paso de los Libres se sostiene como puntero con 11 unidades y un récord de 5-1. La tabla de posiciones indica lo siguiente: Barraca 11 puntos (5-1); Amad y Sportiva Esquinense 10 (4-2); Colón 9 (3-3); Juventus y El Porvenir 8 (2-4); Foot Ball 7 (1-5).

Doble programación

Aprovechando el fin de semana largo que se avecina, la Federación programó una doble fecha para el sábado 12 y lunes 14 de octubre.

El sábado se jugará la octava fecha, primera de las revanchas, con los siguientes duelos: Barraca vs. Amad; Foot Ball vs. El Porvenir; Juventus vs. Sportiva Esquinense. Colón tendrá jornada de descanso esa noche.

En tanto que el lunes será el turno de la novena fecha con los duelos Sportiva Esquinense vs. Barraca; El Porvenir vs. Juventus; Colón vs. Foot Ball. En ese caso el descanso le corresponderá a los goyanos de Amad.