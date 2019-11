San Martín inicia una nueva campaña en la Liga Nacional

El Club San Martín de Corrientes iniciará hoy una nueva campaña en la Liga Nacional de Básquetbol. Desde las 21.30 en su estadio, el Fortín Rojinegro, recibirá a Gimnasia de Comodoro Rivadavia. Los jueces del encuentro serán: Pablo Estevez, Roberto Smith y Javier Mendoza.

El conjunto correntino viene de jugar el Súper 20 y quedó muy cerca de acceder al Final Four. Frente a Instituto de Córdoba, se quedó con el primer chico por 91 a 80, en el encuentro disputado en Corrientes. No obstante, en su visita a la Docta, la serie se le complicó. Si bien en el segundo encuentro de cuartos de final, jugó bien, se quedó sin resto físico y goleo, para caer por 78 a 74.

Mientras que en el juego decisivo el elenco cordobés impuso condiciones y cerró la serie a su favor ante su rival que llegó desgastado.

Ahora la historia será diferente. San Martín inicia un nuevo camino con un plantel que ya tiene un buen rodaje y, seguramente, buscará ser otra vez protagonista de la competencia.

El primer desafío para el Santo no será sencilla. Enfrente estará Gimnasia que viene de vencer a Regatas Corrientes en tiempo suplementario, el sábado por la noche.

La próxima cita del conjunto correntino será el próximo sábado cuando nuevamente en el Fortín Rojinegro se mida con La Unión de Formosa.