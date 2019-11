Cuatro detenidos por el crimen de ex intendente y otro anciano en La Pampa

Cuatro personas fueron detenidas en las últimas horas acusadas de haber asesinado a golpes a un ex intendente y a otro anciano en dos asaltos cometidos en la localidad pampeana de Rancul, informaron ayer fuentes judiciales.

El fiscal general pampeano Armando Agüero, a cargo de la causa, confirmó que “son cuatro las personas detenidas, viven en Rancul y, de acuerdo a los testigos, estarían vinculados a los asesinatos” del ex intendente de facto de Rancul Héctor Ceferino Lappetina (88) y de Jacinto Tallone (87), dijo Agüero. Las víctimas vivían a 200 metros de distancia y fueron asesinadas a golpes entre las 8 y las 11 de el domingo último.

“El móvil habría sido el robo, aunque lo que se llevaron era de insignificante valor. Estamos ante dos jubilados con ingresos normales, que no habían realizado ninguna operación bancaria y a las que asesinaron para no ser identificados, porque las víctimas los conocían”, consideró. Por tal motivo, adelantó, la causa fue caratulada como “homicidio criminis causa”, cometido para lograr la impunidad de otro delito, en estos casos, el robo.