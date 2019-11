La oveja busca su lugar

Con muchos altibajos, producto de factores como el clima, los mercados y hasta los delitos rurales, la actividad ovina en la provincia de Corrientes continúa siendo una interesante opción para los productores. Una actividad que, en los números finos, y con buen manejo y aplicando tecnologías adecuadas, puede ser más rentable que la cría vacuna, y que busca en la especialización productiva el repunte necesario para consolidarse en los campos correntinos.

La 19° Expo Ovina, realizada en Mercedes el pasado fin de semana, dejó en claro que la actividad está más que vigente. Con la participación de cabañas de distintos puntos del país –principalmente de Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires-, la exposición concentró 175 reproductores de las razas Romney Marsch, Corriedale, Ideal, Texel, Hampshire Down y Border Leicester.

Más allá de la muestra y la calidad que tuvieron estos animales, el evento lleva a pensar una actividad ovejera a nivel provincial, con posibilidades de desarrollo en todos los ambientes de Corrientes, a pesar de que tradicionalmente las majadas más importantes se concentraron en el Centro y Sur de la provincia.

“La ovejería no tiene un límite natural; el límite lo pone el animal que se va a elegir para cada ambiente. Y existe una oveja para cada ambiente, hay variedades en el mundo y localmente también algunas para adaptarse a cualquier región”, explicó Domingo “Milo” Aguilar, referente de la Sociedad Rural de Mercedes, a cargo de la organización de la 19° Expo Ovina, y también técnico de la EEA Inta Mercedes.

Aguilar explicó que “hay razas productoras de lana de calidad, que no las podés llevar a un lugar húmedo, con mucho calor. Pero hay razas que se pueden adaptar muy bien a las zonas más calurosas, como por ejemplo las razas sin lana, pensadas para carne”. Y sentenció: “La ovejería puede funcionar en cualquier lugar”.

Rentabilidad

Tradicionalmente en los campos de Corrientes, la actividad ovina ha sido un complemento a la actividad de cría de bovinos. Sin embargo, y con mucha experiencia y estudios realizados desde la EEA del Inta en Mercedes, Aguilar se anima a decir que “si uno hace los números finos, de carga total y superficie utilizada, la oveja tiene un ingreso mayor que la cría vacuna”.

En este aspecto, el profesional consideró que “el que logra tener buenos índices productivos, que cuida la actividad y aplica algunas tecnologías de manejo, tienen índices buenos. El que suelta las ovejas y se queda a esperar que le den algo, va a tener muchos problemas”, comentó.

Asimismo, señaló que “con índices razonables, sin hablar de índices extremos, la actividad genera ingresos suficientes para crecer y generalmente da una rentabilidad mayor que la cría vacuna”.

Especialización

Sobre las alternativas de trabajo para el desarrollo de la actividad, Aguilar consideró que “la opción más utilizada últimamente es la especialización productiva. Es lo que se está buscando para que la actividad sea más rentable y sustentable”.

Se trata de un trabajo de especialización en los campos. Elegir si producir lana o producir carne, y que uno de los dos propósitos que tiene el ovino pase a segundo plano.

“Por un lado, los que quieran hacer lana de calidad, tienen que volcarse a esa actividad; y sabiendo que el cordero resultante de cría va a ser un cordero de baja calidad, no va a tener mucha utilidad para la producción de carne”, explicó por un lado Aguilar.

Y por el lado de la producción de carne, el profesional del Inta Mercedes pidió “pensar en especializarse en ese sentido, y llegar a un cordero que cada vez se comercialice mejor; un cordero más pesado”. En este sentido, Aguilar comentó que “actualmente se considera cordero hasta el animal de dos dientes; ya no hablamos del corderito lechal, sino que hablamos del cordero de año y algo de vida, y la carne es de mucha calidad”.

En este sentido, consideró que “ahí empieza a tener empuje porque cambia la calidad músculo-hueso, a partir de que el animal es más grande en edad. Cuando es corderito, la cantidad de hueso y músculo es similar, y no se puede cortar o trozar; se limita solamente a la presentación para el asado; cuando es más pesado, con algún sistema mejorado de alimentación, y logramos una res del doble que el ternero destetado, ahí la relación comienza a ser más óptima porque la cantidad de músculo sobre la cantidad de hueso es mejor, entonces es propensa a los cortes”, explicó el profesional.

En este aspecto, Aguilar comentó que “es el animal que el consumidor va a comprar a la carnicería y no quiere traer un problema, que es comprar una res entera, que no va a poder siquiera guardarla en la heladera. Quieren un trozo de carne para preparar diariamente. Este es el sentido que le estamos dando, y creemos que si esto continúa su desarrollo va a ser una opción para el que produce carne ovina”.

Mejor lana y animales más grandes para la faena, parece ser el desafío que busca la actividad ovina, que no pierde vigencia en los campos de Corrientes, más allá de los problemas de mercado para sus dos propósitos, los cambios que clima que produjeron la mortandad de más de 6 mil ovinos en octubre en el Sur provincial, y los permanentes problemas de los productores de ovinos con los reiterados casos de abigeato.

Gran calidad en la 19° Expo de Mercedes

Con 175 reproductores ovinos, llegados desde cabañas de Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires, el pasado fin de semana se desarrolló la 19° Expo Ovina en las instalaciones de la Sociedad Rural de Mercedes. Un gran evento que convocó a criadores de distintos puntos del país, interesados por la calidad de los ejemplares que pasaron por las pistas de este predio ferial.

La Expo Ovina de Mercedes tuvo la participación de seis razas: Romney Marsch, Corriedale, Ideal, Texel, Hampshire Down y Border Leicester, con el auspicio de las asociaciones de criadores de las cuatro primeras.

“Son las razas que están en la región, pero fundamentalmente la expo congrega número de cabañeros importante, de distintos puntos del país, fundamentalmente de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes”, explicó Domingo Aguilar, a cargo de la coordinación del evento.

Las juras de clasificación se realizaron el día sábado, mientras que la entrega de premios fue el domingo durante el almuerzo oficial; y las ventas el lunes, con la firma Reggi y Compañía SRL.

Según informaron desde la Sociedad Rural de Mercedes, los campeones en cada raza fueron los siguientes. En la raza Romney Marsh la cabaña El Nazareno de Gianelli SCA, de La Cruz, se quedó con el 1º y 2° Premio Lote Campeón y Lote Reservado Campeón. La cabaña El Refugio, de Urdinarrain (Entre Ríos) obtuvo el 2º Premio campeón Borrego y Lote Reservado Campeón.

En la Raza Corriedale el 1º Premio Lote campeón Borregos PPC fue para el criador Lucio Aspiazu, de cabaña Caá Zapá, de Curuzú Cuatia. Por su parte, el 1º Premio Campeón y Gran Campeón PP, Mejor Vellon, Mejor Conformación; fue para el criador Ricardo Vera, de cabaña Los Paraísos, de La Paz (Entre Ríos).

La cabaña Los Paraísos también se quedó con el 2º Premio Reservado Campeón y Reservado Gran Campeon PP; Mejor cabeza; y también con el 2º Premio Lote Reservado Campeón.

En la Raza Ideal el 1º Premio Campeón PP; Gran Campeón PP, fue para la cabaña El Carandá, de Surt Hermanos, de Chajarí (Entre Ríos). Esta misma cabaña se llevó el 2º Premio Reservado Campeón, Reservado Gran campeón PP.

Para la raza Hampshire Down el 1º Premio Campeón PP y Gran Campeón PP, fue para el criador Pablo Freire, de la cabaña Don Ángel, de Loma Verde (Ranchos, Buenos Aires). El 1º Premio Lote Campeón Borrega PPC fue para Hermes Spiazzi, de cabaña Yanayé, de Urdinarrain.

En la raza Texel, el 1º Premio Campeón Borrego, Gran Campeón PP, fue para el criador German Brondi, de cabaña Paso Corto, de Hasenkamp (Entre Ríos). El Reservado Gran Campeo Individual Puro Controlado, fue para Pablo Freire, de cabaña Don Ángel, que también se quedó con el 2º Premio Reservado de Gran Campeón Borrego PP.

En la raza Border Leicester el 1º Premio Campeón Borrego y Lote Gran Campeón fue para el criador Eduardo Sperdutti, de cabaña La Florencia, de Gualeguaychú.