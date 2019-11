Colectivos: usuarios accionarán contra la suba del boleto y cuestionan los subsidios

Tras la polémica que se desató en cuanto al cuestionamiento que realizó el gremio de la UTA sobre la gratuidad del boleto estudiantil en la reunión del Sistema Integral de Movilidad Urbana (Simu) y las aclaraciones de la Comuna de que el beneficio no está en discusión, los usuarios no tardaron en comenzar a mostrar su malestar y desde las redes convocan para mañana a las 10 en la plaza Vera a fin de marchar contra la readecuación tarifaria. En tanto, desde el Foro de Organizaciones Vecinales se avanzará con asambleas y con la recolección de firmas para solicitar que el tope máximo de incremento sea de 25 pesos.

En la reunión del Simu que se llevó a cabo el lunes en la Dirección de Tránsito donde la Comuna abogó por un incremento del boleto del servicio de transporte de 27 a 30 pesos y la propuesta empresarial de un boleto de 37 pesos, los usuarios de servicio de transporte comenzaron a organizarse en contra de la readecuación tarifaria y en este sentido, El Litoral consultó al referente de Foro de Organizaciones Vecinales Julio Maciel, quien indicó que “nosotros esperaremos a que el proyecto ingrese al recinto para comenzar a realizar asambleas y juntar firmas contra este incremento”.

Cabe aclarar que hoy el proyecto de la readecuación tarifaria ingresaría sobre tablas en la sesión del Concejo Deliberante.

“A nuestro entender, el nuevo costo del viaje no puede superar los $25, ya que estamos en una situación económica compleja y realmente va a ser imposible para un usuario afrontar un boleto de 30 o 37 pesos”.

“Las empresas reciben subsidios nacionales y locales, por lo que no se entiende por qué el costo del boleto debe ser tan superior al vigente. Hablamos de un incremento que ronda el 70% en comparación a los 19 pesos que vale hoy el viaje”, dijo Julio Maciel.

Boleto estudiantil

Otras de las aristas de este incremento del boleto del servicio de transporte público de pasajeros, cobró fuerza cuando la UTA seccional Corrientes pidió que se analice la continuidad del boleto estudiantil gratuito, despertando amplio rechazo, ya que este beneficio rige desde el 2013 y es considerado un derecho adquirido. Y a pesar de que desde la Municipalidad salieron a aclarar que la gratuidad de estos viajes no está en discusión, los estudiantes comenzaron a organizarse y convocan en plaza Vera a las 10 para marchar hacia el Municipio en defensa del beneficio.

Y ante toda la repercusión que causó este tipo de pedido, ayer la UTA seccional Corrientes emitió un comunicado de prensa apoyando la continuidad del boleto estudiantil, pero al mismo tiempo abrió una discusión por el destino de los subsidios estatales al sistema de transporte. Y en este contexto, El Litoral consultó al sector de los trabajadores sobre los cuestionamientos del boleto estudiantil y comentaron que “desde la base de los trabajadores no apoyamos en ningún momento y estamos muy molestos por los cuestionamientos que se hicieron en este sentido. Los usuarios nos apoyaron mucho en cada reclamo, por lo que al enterarnos de las condiciones hicimos los reclamos pertinentes a las autoridades de la comisión directiva”.

“Desde que se conoció el pedido del gremio, los choferes que estamos en contacto con los usuarios recibimos todo tipo de cuestionamiento, cuando no propulsamos, no estamos de acuerdo con lo esgrimido por el gremio”, señalaron.

Cabe aclarar que en el comunicado también aclararon que “las opiniones de los integrantes del Simu no son vinculantes y que toda decisión final sobre el boleto del transporte es tomada tanto por el Concejo Deliberante como el intendente”.