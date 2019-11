Ricardo Alfonsín, molesto “con algunos radicales”

El ex legislador nacional del radicalismo, Ricardo Alfonsín, cuestionó ayer la postura de algunos dirigentes de la UCR al mostrar su “preocupación” por las repercusiones que tuvo en el Comité el hecho de que Alberto Fernández cite a su padre, Raúl.

Si bien el dirigente radical e hijo del ex presidente Ricardo Alfonsín se mostró satisfecho por las declaraciones de Fernández, se preocupó por dejar en claro que sus palabras tuvieron distintas repercusiones dentro de la UCR. “No me molesta que Alberto Fernández invoque a mi padre, sí me molesta que les moleste a algunos dirigentes radicales”, remarcó.

Y precisó que “algunos de los que se mostraron enojados no dijeron nada cuando los dirigentes de Cambiemos criticaban injustamente” a su padre. “Eso no lo puedo entender. A mí me elogia que alguien de otro partido elogie a alguien del nuestro”, resaltó al ser entrevistado en CNN Radio por el periodista Nacho Girón.