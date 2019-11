Con equipo confirmado, Boca Unidos viajó anoche a tierras santafesinas

Rodrigo Migone por Miguel Caneo sería finalmente el único cambio que introduciría el director técnico de Boca Unidos, Daniel Teglia, en relación al equipo que viene de igualar 1 a 1 con San Martín de Formosa, para visitar mañana a Sportivo Las Parejas, en la continuidad del torneo Federal A.

Al igual que en la práctica del jueves, ayer en el último entrenamiento realizado en el predio del barrio 17 de Agosto, el ex Rosario Central volvió a reemplazar a Caneo, quien sufrió un desgarro en el partido disputado hace una semana atrás.

El que integró ayer la formación principal fue Diego Sánchez Paredes. El mediocampista no había formado parte de la práctica del día anterior, preservado por una molestia que arrastra, y en su lugar el técnico incluyó al polifuncional Matías Espíndola, quien vuelve a ser tenido en cuenta.

Otro que ingresó en la consideración después de un largo tiempo fue el juvenil Lionel Niz. En tanto que el paraguayo Ronald Huth no integró la delegación, al lesionarse el pie en la última práctica de fútbol, mientras que Martín Fabro deberá esperar para reaparecer al menos una fecha más, ya que se recupera de un desgarro en el gemelo de la pierna derecha y no se lo quiere arriesgar.

El equipo que buscará reencontrarse con la victoria en tierras santafesinas sería con José Aquino; Brian Lluy, Ariel Morales, Fernando Allocco, Leonardo Baroni; Sánchez Paredes, Martín Ojeda; Antonio Medina, Gabriel Morales, Migone; Cristian Núñez.

De esta manera, el DT le renovará la confianza a prácticamente los mismos que enfrentaron a los formoseños, con la baja obligada de Caneo.

“Estamos tratando de buscar la solidez para tener un punto de equilibrio, y desde ahí que este equipo siga en la línea que empezó, pudiendo jugar de local y de visitante igual, generando más fútbol, pero cerrando el arco, que es la principal meta”, manifestó Teglia tras el juego ante San Martín.

La delegación

El plantel que viajó anoche rumbo a Cañada de Gómez fue el siguiente: José Aquino, Cristian Martínez, Braian Lluy, Fernando Allocco, Ariel Morales, Leonardo Baroni, Fabrio Godoy, Rolando Ricardone, Diego Sánchez Paredes, Matías Espindola, Martín Ojeda, Martín Fabro, Leonel Niz, Gerardo Maciel, Gabriel Morales, Rodrigo Migone, Antonio Medina, Cristian Núñez y José Vizcarra.