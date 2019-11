Boca Unidos pretende volver a la senda del triunfo en Las Parejas

Güemes lo dio vuelta y es el líder

Güemes de Santiago del Estero revirtió ayer en el final un resultado adverso para ganarle 3 a 1 a Douglas Haig de Pergamino, y quedar así provisoriamente como único puntero del torneo Federal A, en el inicio de la duodécima fecha del torneo.

En Formosa, For Ever no pudo mantener el liderazgo al caer ante San Martín por 1 a 0. Sarmiento empató de local 2 a 2 ante Crucero del Norte; Defensores de Belgrano venció 1-0 a Gimnasia de Concepción del Uruguay; Juventud Unida igualó 1 a 1 con Unión de Sunchales; y Central Norte cayó 1 a 0 con Belgrano de San Francisco.