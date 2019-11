Laguna Limpia: aseguran que están realizando tareas de mantenimiento para habilitar la temporada 2019/20

“En estos momentos, en gran parte de la laguna Limpia no hay agua, sólo hay en la parte del medio donde está la vegetación natural. Es una tarea que todos los años se hace: se desagota gran parte, se realizan tareas de mantenimiento y luego la volvemos a llenar. Por eso, nos llamó la atención una imagen que se difundió diciendo que en esa laguna se encontró un cangrejo”, manifestaron a El Litoral desde la Municipalidad de Mburucuyá.

En este contexto, añadieron que “hay varias cuestiones llamativas. La primera es que en la foto se observa una vegetación que no corresponde a la laguna Limpia que, insisto, está casi vacía. Y lo segundo es que la imagen del cangrejo está tomada en primer plano y pareciera que fuera más grande lo que generalmente son, es decir, de unos 15 centímetros de diámetro”.

Seguidamente, señalaron que “como ese ejemplar existe en la zona, puede ser que lo vieron en otra laguna. Pero lamentablemente mencionan como que es la Limpia donde tenemos el balneario y genera una mala imagen, cuando se está trabajando para impulsar el turismo”.

Con respecto a esto, agregaron que “inclusive en paralelo a los trabajos habituales de mantenimiento, se está colocando una malla en el centro de la laguna donde está la vegetación para, precisamente, evitar que cualquier tipo de animal que viva allí pueda ir al sector donde la gente se baña”.

Por último, estimaron que antes de que concluya este mes o principios de diciembre, se estaría habilitando la temporada de verano 2019/2020.

“Y no sólo se adoptan medidas para proteger a los pobladores y turistas, sino que además se siguen sumando ofertas. Ahora se inauguró una cervecería y en breve, se abrirá otra”.