Musicales cinematográficos en el espectáculo “Butaca reservada”

Se presentará mañana a las 21.30 en el Teatro Oficial Juan de Vera, el musical “Butaca reservada”, producido por el Estudio Baila Conmigo.

Se trata de un espectáculo que sitúa a los espectadores en un recorrido que parte de finales de los años 20, hasta la actualidad en un ingenioso “Top 10” de los mejores musicales cinematográficos, que busca impactar en el espectador, en lo audiovisual. Contiene cuadros como: The Greatest Showman, Teen Beach Movie y Grease, en una recorrida de ida y vuelta en la línea de tiempo, los primeros minutos.

Se presentarán uno tras otro, musicales de Disney, Mamma Mia y Dancing Queen. La La Land devolverá la magia del jazz conduciendo al año 2016 en un sube y baja cronológico, transitando luego Moulin Rouge, Chicago, terminando con el mítico y conocido Singing in the Rain (famoso Cantando bajo la Lluvia).

Un verdadero tributo coreográfico a grandes autores, compositores y directores de musicales, de ayer, hoy y siempre, protagonizado por más de 70 artistas amateur en escena, con la finalidad de conquistar al auditorio, gracias a un despliegue estilo Broadway con gran intervención de músicas actuales y modernas.