Piden la captura internacional de un obispo argentino por abuso sexual

Una fiscal salteña requirió la captura internacional del ex obispo de Orán Gustavo Zanchetta, tras pedir que se dicte la rebeldía del religioso, imputado por abuso sexual simple continuado, agravado por ser cometido por un ministro de culto reconocido, en perjuicio de dos víctimas, informaron ayer fuentes del Ministerio Público.

Se trata de la fiscal penal de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual de Orán, María Soledad Filtrín, quien requirió ayer la captura internacional del ex obispo.

Entre sus fundamentos, Filtrín sostuvo que la medida fue dispuesta luego de que el imputado no respondiera a reiterados llamados telefónicos ni correos electrónicos, al número telefónico y dirección electrónica aportados voluntariamente en agosto pasado, para ser notificado de cualquier acto procesal y luego de haber constituido domicilio en el estado Vaticano.

Los voceros detallaron que la fiscal se opuso y apeló el levantamiento de las medidas restrictivas que permitieron a Zanchetta salir del país por conocimiento anticipado de los sucesos actuales y su evidente falta de voluntad de someterse a los llamados de la justicia.

En el pedido, Filtrín también repasó las oportunidades en las que debieron realizarse trámites ante la Nunciatura, la misión diplomática de máximo rango de la Santa Sede ante el Estado argentino, para que Zanchetta compareciera.

Además, la Iglesia investiga a Zanchetta por “abuso de poder y mal manejo de los fondos” del obispado. En tanto, en febrero último, encomendó al arzobispo de Tucumán, Carlos Alberto Sánchez, la investigación eclesiástica.