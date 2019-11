Concientizaron en el Día Internacional del Aire Puro

En el Día Internacional del Aire Puro que se conmemoró ayer, desde la Estación Saludable ubicada en la plaza Cabral transmitieron un mensaje con la intención de concientizar sobre el daño que causa el humo del tabaco, sobre todo en embarazadas, lactantes y niños. Cabe indicar que el lema de este año es “Corrientes respira aire puro”.

Este año, la OMS y la Coalición del Clima y Aire Limpio se han unido en una campaña internacional llamada “Respira la vida”, que tiene como objetivo sensibilizar al público acerca del impacto de la contaminación del aire en la salud y en el planeta, y crear una red de ciudadanos, dirigentes urbanos y nacionales, y profesionales de la salud para impulsar el cambio en las comunidades.

“El objetivo es transmitir y concientizar a toda la comunidad sobre la importancia de respirar aire limpio, respirar salud, y eso se puede cuando el aire no está contaminado, pensando siempre que uno de los mayores contaminantes del aire en los lugares cerrados es el humo del tabaco”, dijo el coordinador de la caminata y neumonólogo a cargo del Consultorio de Cesación Tabáquica que funciona en la Alcec, Manuel Casuso.

En este marco, explicó que “a lo que queremos apuntar en este día es a la importancia de que en los lugares cerrados, públicos, privados, estén libres de humo de tabaco en un ciento por ciento, ya que a veces se piensa que la ventilación puede llegar a disminuir la concentración tóxica, pero está comprobado que no es así”, y agregó que “hay que tener presente que el tabaco no solamente afecta a quien lo consume, sino a su entorno”.