“Transparencia, humildad, esfuerzo y trabajo son las bases de la representación institucional”

n El actual secretario del Colegio de Escribanos de Corrientes, Ceferino Pedro Alejandro Brotto, se postula para presidente de dicha entidad por la lista Verde y Blanca “Compromiso y Participación”, elecciones que se desarrollarán el próximo lunes 2 de diciembre. “En esa fecha se ha convocado al notariado correntino para Asamblea General de Elección y renovación total de autoridades por vencimiento del mandato de la actual gestión. En dicha oportunidad se presentarán dos listas. “El primer llamado es a las 8 y el segundo está previsto para las 9”, indicó Brotto en una entrevista de cara a los comicios de la entidad.

—¿Cómo está conformada la lista Verde y Blanca?

—Encabezo la lista y me acompaña en la vicepresidencia la escribana Maria Elena Demetrio y en la secretaría, las escribanas Alicia Guadalupe Gómez y Analía Verónica Barbosa. En los cargos de tesorera, la escribana Miriam Celia Correa y Diana María Casco, todas de Corrientes Capital. Asimismo, los vocales serán: vocal 1, de Goya, el escribano Marcos Rubén Descalzo; vocal 2, de Capital, Susanna Gabriela Maidana Olaondo; vocal 3, de Ituzaingó, la escribana Iris Mabel Cabrera; vocal 4, de Capital, la escribana Cristina Edith Falagan; vocal 5, de Capital, la escribana Lucrecia Karina Balbuena; vocal 6, de Monte Caseros, la escribana Nilda Isabel Argoitia; vocal 7, de Capital, el escribano Oscar Enrique del Piano; vocal 8, de Capital, Gabriela Marta Villordo; vocal 9, de Capital, la escribana María Fernanda Roma; vocal 10, de Capital, la escribana Brígida Noemí Gómez. Y como vocales suplentes, los escribanos Ana Ester Stoup, de Itatí; Sara Soledad Gómez y Claudio Alejandro Lazzareschi, de Capital; José Francisco Peluffo, de Empedrado; Nelly Margarita Sotelo, de Esquina, y Carla Malvicino La Hoz, de Goya.

Como se puede observar, es una lista representativa de toda la provincia, dado que la idea es contemplar las necesidades de todos los colegiados.

—¿Cuáles son las principales propuestas de su lista?

—En el amplio marco de actividades y desafíos de la vida institucional y del ejercicio de la función notarial proponemos como objetivos primordiales a los colegas lo siguiente:

1) La conformación de una caja jubilatoria complementaria, sistema previsional o seguro de retiro, propulsando la correspondiente ley provincial para su implementación.

2) Sistema de consultas gratuitas vía telefónica o correo electrónico para asistir y colaborar en el ejercicio de la función a los notarios de toda la provincia.

3) La implementación de una línea telefónica gratuita o vía digital para asistir en consultoría en materia tributaria e impositiva.

4) La contratación de un seguro colectivo de responsabilidad civil por mala praxis.

5) Sistemas informáticos necesarios para la aplicación de las herramientas digitales y la firma digital para legalización digital y la actividad certificante digital (objetivo ya reglamentado, desarrollado por especialistas en su estudio, análisis y determinación de circuitos).

6) Implementación y aplicación del segundo tramo del sistema Renaper con la utilización del identificador de huella digital.

7) Desarrollo informático y digital para implementar y posibilitar la utilización de la plataforma y servicios de la Dnrpa.

8) Descentralización de servicios de legalización internacional y apostilla digital.

9) Descentralización de todos los servicios del colegio utilizando medios tecnológicos genuinos y adaptados.

10) Otorgamiento de firma digital a todos los escribanos de la provincia para utilizar los sistemas en desarrollo aplicados a la función notarial y uso de firma digital.

11) Estudio, análisis y gestión para lograr la cobertura total en concepto de servicios de salud y obra social a los colegiados habilitados.

12) Capacitaciones presenciales en Capital y delegaciones del interior, como lo hemos hecho en los últimos años y, opcionalmente, utilización de redes sociales y/o sistemas y aplicaciones (como el programa YouTube) para la transmisión en vivo de las mismas.

13) Convenios de colaboración para mejoramiento de servicios con los organismos del Estado en todas sus órbitas.

14) Convenios con empresas privadas para brindar beneficios en la mayor cantidad de rubros posibles y mejorar de esa manera la calidad de vida de los escribanos.

15) En materia de cultura y recreación, propiciar la conformación de equipos o grupos de afinidad para la práctica de disciplinas deportivas y/o el desarrollo de disciplinas culturales y artísticas.

16) La defensa irrestricta de las incumbencias del escribano y la intervención ante todos los organismos del Estado para solucionar cualquier conflicto suscitado.

17) Las reformas necesarias al estatuto y a la ley notarial para que se pueda garantizar la participación de los escribanos en la vida institucional del colegio a través del voto personal secreto e indelegable, en las delegaciones del interior, sea por medios tecnológicos o a viva voz.

18) La participación activa de todos los integrantes de Comisiones Especiales e Institutos en las actividades de la entidad para el crecimiento de nuestro querido colegio y su apertura a la comunidad.

19) La capacitación permanente de los colegas de toda la provincia a través de la utilización de la tecnología en beneficio de la participación de todos.

20) El permanente apoyo y capacitación constante a los escribanos noveles de toda la provincia, instando a su participación activa y necesaria para la vida institucional.

21) La continuidad en el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías, acercando a los colegiados del interior de la provincia los distintos servicios, como por ejemplo la habilitación vía internet descentralizada y con firma digital de los sellados notariales de protocolo.

22) Insistir en la necesidad de contar con un espacio para eventos sociales, culturales o de usos múltiples, que permita al Colegio y a los colegas desarrollar actividades.

23) Para los colegiados habilitados, contratación del curso preparatorio de acceso a la función de la Universidad Notarial Argentina para acceder a la titularidad de un registro notarial y la organización de sistema de pasantías en escribanías particulares y organismos públicos con funciones afines.

—Como secretario actual de la institución, ¿cuál sería la evaluación de esta gestión?

—Sin duda, la gestión ha sido intensa y muy positiva dado que nos hemos abocado a ofrecer constantes capacitaciones a los colegiados, la mayoría en forma gratuita, lo cual fue muy importante porque la actual gestión se desempeñó en una época de profundos cambios en la legislación por la sanción del actual Código Civil y Comercial ocurrido en 2015, y que es una herramienta importantísima en el trabajo del escribano. Estos cursos se dictaron no sólo en Capital, sino también en diferentes localidades del interior provincial. En estos cuatro años fue también muy importante el avance que hubo en relación a la tecnología. En este sentido. los nuevos desafíos en la función notarial han llevado a tener que realizar una transformación integral del Colegio y del notario para poder utilizar las nuevas tecnologías y herramientas necesarias. Todo ellos para estar en sintonía con los avances, quedando así aún mucho por hacer y que está en nuestra agenda de propuestas. El Colegio es la primera autoridad de registro de firma digital remota en la región. Este es un logro también de esta gestión. Esto se está utilizando para la legalización internacional.

Seguiremos, en este sentido, trabajando para el crecimiento de nuestro querido Colegio, como lo venimos haciendo todos los días en estos cuatro años, atendiendo todas y cada una de las inquietudes y propuestas que se traducirán en más y mejores servicios para todos.

—¿Por qué “Compromiso y Participación”?

—Muchos de los que conformamos esta lista somos la continuidad de la gestión actual que viene desarrollando un trabajo permanente en equipo, acompañando y apoyando día a día a los colegas, escuchando y atendiendo sus necesidades y demandas inmediatas. Siempre al servicio de los colegiados de toda la provincia, en el firme convencimiento de que la transparencia, humildad, esfuerzo y trabajo desinteresado son las bases de la representación institucional y que ese compromiso se debe renovar a diario.

Hemos incorporado, además, un grupo de trabajo excelente que se ha comprometido desde un principio también a participar en este quehacer constante que no es fácil, pero que en conjunto y entre todos se hace mucho más liviano y posible de lograr.