Ediles denunciaron por supuestas anomalías a los últimos 3 intendentes y el actual los refutó

En una conferencia de prensa que se realizó ayer en la sede de la Asociación de Comercio de Mercedes, los concejales de Encuentro por Corrientes (ECO) expusieron las presuntas anomalías que consideran que se cometieron durante las últimas tres gestiones municipales. Luego, realizaron una presentación judicial y en los próximos días -adelantaron- que harán las demás. Sobre esto, el actual intendente Diego Caram consideró que es una maniobra para intentar evitar que sea candidato dentro de dos años. Al mismo tiempo, aseveró que la documentación contable referida a la administración comunal está disponible en el edificio de la Municipalidad.

En el 2017, ediles de ECO ya realizaron un par de denuncias judiciales contra el entonces intendente Víctor Cemborain. Una de ellas era por presuntas irregularidades que había detectado el Tribunal de Cuentas Municipal en la ejecución presupuestaria del 2015. “Nación había enviado recursos pero éstos no fueron registrados por la Comuna y por lo tanto, tampoco rendidos”, recordó en diálogo con El Litoral la concejal y diputada electa, Mariel Meza.

La otra presentación realizada por los ediles de la oposición fue porque consideraron que Víctor Cemborain -como intendente- incumplió con sus deberes de funcionario público al designar a dos integrantes de su gabinete sin previo acuerdo del Concejo. Causa por la cual, el ex jefe comunal está procesado.

Pero a esas presentaciones realizadas anteriormente, ayer anunciaron que se irán sumando varias más.

Conferencia y

primera denuncia

Esta vez, previo a acudir a la Justicia, integrantes del bloque de ECO realizaron una exposición ante los medios de prensa local sobre las supuestas irregularidades que detectaron en las ejecuciones presupuestarias del 2016, 2017, 2018 y plantearon que el actual Ejecutivo adeuda la presentación correspondiente al primer semestre del presente año.

Los detalles fueron brindados por los concejales en ejercicio Daniel Ansola, Gerardo Condado, Belén Gómez, Analía Velázquez y Mariel Meza; pero también por los que asumirán el mes venidero, Néstor y Verónica Quiróz.

Con respecto a la ejecución presupuestaria del 2016, señalaron que Cemborain habría recibido un ATN de $2.319.565 pero esa suma no fue incorporada al presupuesto 2015 y tampoco al de 2016, “es decir que dicho monto ha sido enviado al Municipio de Mercedes pero nunca fue ingresado a las cuentas del mismo”, consideraron. A esto también sumaron otras cuestiones, como presuntas anomalías en el pago de planes sociales y la falta de validación de los comprobantes de gastos. En este último caso, indicaron que hay “órdenes de compras sin firmar y libramientos sin la correspondiente autorización”.

“Además, la presentación de la ejecución presupuestaria del 2016 fue presentada por el Ejecutivo al Tribunal de Cuentas, recién en febrero del 2018 y sin ninguna documentación bancaria”, afirmó Meza.

Tras lo cual comentó que esas son tan sólo algunas de las supuestas irregularidades que detectaron en el 2016.

“Y precisamente sobre ese año es la presentación que realizamos hoy en la Fiscalía de Instrucción. Lo hicimos en base a lo establecido por la legislación que nos obliga como funcionarios públicos a denunciar cuando consideramos que existe una administración irregular de los fondos”, afirmó Meza.

Nuevas presentaciones

Pero durante la conferencia también fueron cuestionadas las ejecuciones presupuestarias del 2017 y 2018. “En ambos casos, el Ejecutivo envío un informe elaborada por una auditora interna y pretendía que el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad se expidiera en base a ese escrito, omitiendo el envío de la documentación respaldatoria”, explicó la concejal mercedeña. A lo que agregó que “ese sistema lo utilizó tanto Cemborain como Elvira Sánchez, quien después lo sucedió en la Intendencia”. Un cargo que la citada ex funcionaria ejerció hasta abril pasado cuando renunció y asumió en su reemplazo, Diego Caram.

“Pese a que se le pidió la documentación respaldatoria, hasta ahora no hubo respuestas favorables. El último requerimiento fue realizado el pasado 6 de noviembre”, afirmó Meza. Tras lo cual aclaró que esas cuestiones serán planteadas en otra presentación judicial que se concretaría hoy.

Luego -indicó- que también harían otra referida al basural a cielo abierto.

Defensa

Por su parte, el intendente Diego Caram al ser consultado por El Litoral sobre las denuncias realizadas por los concejales de ECO manifestó: “No puedo rendir explicaciones por otras personas, no me corresponde. Pero lo que sí puedo afirmar es que existe una ordenanza que establece que la documentación respaldatoria de la administración municipal debe permanecer en el edificio municipal”. En este sentido, agregó que “el Tribunal de Cuentas puede observar cuando quiera las documentaciones que están acá, lo que no pueden pretender es que eso se envíe a un estudio particular”.

Asimismo, planteó que “en mi caso, aún tengo tiempo para presentar la ejecución presupuestaria”.

En tanto, consideró que “esto lamentablemente parece una maniobra política para tratar de impedir que dentro de dos años compita en las urnas”.