Krujoski quedó noveno en Toay pero está en la lucha por el título

Luego de finalizar noveno en la carrera de ayer, e ingresar entre los pilotos de último minuto, Humberto Krujoski se ubica cuarto en la tabla de posiciones y llegará con chances de conquistar la corona del TC Pista en la última fecha de la categoría, que se disputará el 1 de diciembre en Neuquén.

La final en el autódromo de Toay, La Pampa, tuvo todos los condimentos: despistes, sobrepasos, y luchas intensas por las principales posiciones. La competencia tuvo dos pelotones bien marcados en los puestos de vanguardia. Los que fueron por el podio y los posicionados entre el quinto y décimo lugar que tuvieron una pelea apasionante.

En ese segundo grupo se ubicó el piloto correntino que comenzó sexto la carrera y que rápidamente se posicionó cuarto, pero el Dodge con el número 119 preparado por Castellano Power Team comenzó a perder rendimiento.

La final comenzó con buenas noticias para Krujoski, dado que rápidamente quedaron fuera de la pista Augusto Carinelli y Mario Valle. Estas deserciones le permitieron clasificar anticipadamente a la Copa de Plata como uno de los tres pilotos de último minuto.

Con esa novedad, Krujoski trabajó mucho para intentar defender la quinta posición, sin embargo no pudo hacer mucho, ya que el auto no respondió. Así, del quinto lugar quedó relegado al noveno. Lo importante era finalizar la carrera en buena colocación para sumar los puntos necesarios que le permitieran acceder a la lucha por el título.

“Si bien el fin de semana arrancó mejor de lo que terminó fue muy positivo porque logramos la clasificación a la Copa de Plata en el cuarto puesto con chances ciertas de ser campeón. Estamos muy contentos porque logramos el objetivo”. comentó el piloto.

Esta situación es muy meritoria para Krujoski ya que recién vio acción en la temporada durante la tercera fecha que se corrió en Concepción del Uruguay. Desde ese momento trabajó con dedicación junto al equipo para lograr buenos resultados, al principio fue muy difícil pero luego del cambió de auto llegaron las buenas producciones.

“Estamos felices porque llegamos a la última carrera del año con posibilidades de pelear por el campeonato, pese a que no estuvimos en las primeras dos fechas se logró el objetivo principal que nos propusimos” indicó.

Por su parte, en el pelotón de arriba, Andrés Jakos perdió la punta en el inicio en manos de su compañero de equipo, Mario Valle, pero en el segundo giro una falla motriz obligó al abandono del “Conejito”, por lo que Andy recuperó la punta teniendo que soportar los constantes ataques de Diego Ciantini.

Jakos resistió los embates y y alcanzó así el triunfo en Toay a bordo del Dodge.

La Copa de Plata se define en Neuquén, fecha que se disputará el 1 de diciembre. Son cuatro los serios candidatos al título, los que tienen verdaderas chances matemáticas y no dependen de un milagro para levantar el trofeo de campeón, y entre esos está el correntino Humberto Krujoski.

Turismo Carretera

El entrerriano Mariano Werner, con Ford, ganó ayer de punta a punta la final del Turismo Carretera (TC), en el marco de la decimocuarta fecha del campeonato de la especialidad, y cuarta de la Copa de Oro, que se corrió en el autódromo “Provincia de La Pampa” de Toay.

El oriundo de Paraná, Werner, superó al arrecifeño Agustín Canapino, que pasó a encabezar la Copa de Oro, y al loberense Jonatan Castellano (Dodge), al cabo de las 30 vueltas al circuito de 4.184 metros. Detrás clasificaron el saltense Guillermo Ortelli y el platense Gastón Mazzacane.