Mburucuyá: aseguran que no hay malversación de fondos con el vivero municipal

Trascendió ayer un video publicado en las redes sociales por el concejal de Mburucuyá, Franco Cáceres, quien denunció una supuesta malversación de fondos comunales que están destinados al vivero municipal. Alegó que están asignados, por año, unos $300.000 y que actualmente el lugar “no está en funcionamiento”. Desde el Ejecutivo local indicaron que esos recursos -cuyo monto hasta ahora era de $240.000- cubren los gastos de “arborización y cuidado de espacios verdes”. Una cifra que recién podría aumentar en el 2020 y que el invernadero está inactivo porque allí harán las obras de ampliación del cementerio.

En el audiovisual, el edil de la oposición manifestó que pese a que “no se encuentra ningún vivero municipal”, la Comuna año a año destina para ese lugar, unos $300.000. Sobre esto, recordó que “hace 10 años existía un vivero implementado por la gestión del intendente Carlos Medina” que luego “a partir de la asunción del intendente Cristian Guastavino ha desaparecido, pero sí siguen facturando”.

Consultado al respecto, el actual jefe comunal, Pablo Guastavino, indicó que la acusación es falsa y que responde a intereses políticos. “En la partida presupuestaria, si bien el monto -que hasta el año pasado era de $240.000- figura bajo el concepto “vivero municipal, arborización y espacios verdes”, se destina a todo lo que es justamente mantenimiento de los espacios verdes, a la compra de plantas, árboles, abono, etc. Prueba de eso son todas nuestras plazas, el frente de la iglesia, de las Saps, lugares donde hay pinos, palmeras, azaleas, rosas, entre otras variedades de flores y plantas. Por ejemplo, en el Centro Cultural se invirtieron $50.000 en ornamentación. Los vecinos lo ven todos los días, por eso estas denuncias no tienen fundamento”, explicó.

Asimismo, aclaró que en el presupuesto 2020 sí se amplió el monto para esas tareas y compras por lo que representaría unos $300.000. En este punto, destacó que disponer de más recursos responde a que el vivero será reactivado en terrenos ubicados junto al matadero municipal.

“El cementerio está colapsado y ya no hay lugar para nuestros difuntos. Por eso, en el espacio donde hasta el año pasado funcionaba el vivero, vamos a ampliar el camposanto. No tenía sentido seguir con la producción ahí si ya tenemos previsto una nueva ubicación junto al matadero”, concluyó Guastavino.