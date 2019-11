Esta mañana no habrá servicio de recolección de residuos

A raíz de la celebración del Día del Empleado Municipal, esta mañana la Comuna no prestará el servicio de recolección de residuos en la ciudad en las barriadas capitalinas donde los camiones pasan en horario matutino. Asimismo la prestación se normalizará esta noche y no habrá cambios en el sistema diferenciado que se ejecuta en el barrio Molina Punta, más precisamente en la zona de Los Profesionales.

Por su parte, las oficinas de la Agencia Correntina de Recaudación (Acor) hoy no abrirá sus puertas, al igual que los mercados municipales y el Centro Emisor de Licencias de Conducir, ni tampoco habrá sistema de estacionamiento medido en las calles céntricas.

A su vez, otra dependencias municipales contarán con guardias de emergencia.