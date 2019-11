“El nuevo gobierno no sabe qué hacer”

Comenzó ayer el 6° Congreso de Economía Regional de la Fundación Club de la Libertad que, como cada año, cuenta con la exposición de expertos consultores y economistas.

En ese marco, pasaron por el diario El Litoral los especialistas Gustavo Lazzari y Manuel Adorni, quienes debatieron con el director propietario de este medio, Carlos Alberto Romero Feris, sobre la actualidad y el futuro nacional.

“No hay plan económico, salvo una suerte de combinación de medicamentos vencidos”, alertó Gustavo Lazzari, economista de la Fundación Libertad y Progreso

“Salir a hablar hoy de ley de alquileres, ley de góndolas y pacto social es poco para el tamaño del problema”, agregó.

“Uno siempre tiene la esperanza de que la política sorprenda pero, por lo que se ve, no habrá sorpresas. Además, las declaraciones de Alberto (Fernández) son malas. Argentina hoy es un paciente que espera ser atendido y él que es médico, habla de Bugs Bunny y está en México juntando firmas contra el imperialismo”.

“Pretender resolver la inflación con ley de góndolas, no va, son leyes viejas, son medicamentos vencidos”. consideró.

Sobre la posibilidad de desdolarizar la economía, que propuso Mercedes Marcó del Pont, señaló que “desdolarizar es desprotegerse. La política pretende que la gente se quede con pesos y el Banco Central con dólares, el patrimonio del Estado estará protegido, el de la gente, no. Me parece que preparan el terreno para una enorme licuación de activos y de riquezas del sector privado”, advirtió Lazzari.

“Argentina tiene un sector privado importante, sin sector bancario, sin financiamiento. Hoy los bancos están hechos para prestarle plata al gobierno, a lo sumo te dan una licuadora por los puntos. Los bancos sostienen el sector público. El sector financiero sólo financia el gasto público”.

“Las pymes somos los leprosos del sistema financiero, pero somos los que damos el 42% de laburo”.

“La tasa del 70% es el precio del desequilibrio macroeconómico”, se quejó.

El economista insistió, además, en que “no hay tiempo. De alguna manera Alberto tiene que generar confianza. Demoler la estructura impositiva, reunirse con los 24 gobernadores y bajar los impuestos”.

“Si el gobierno cree que debe empezar a estudiar el problema en diciembre para ver qué hace en marzo, ya está muerto”, vaticinó.

En tanto, Manuel Adorni, consultor económico y docente universitario, lamentó el sincericidio de los referentes gremiales que pidieron “darle a la maquinita para después devaluar”.

“Lo han hecho en la década del kirchnerismo, siempre le dieron a la máquina y cada dos años devaluaban. Me parece sincero, pero en lo técnico es un error garrafal, porque la sociedad cree eso”.

“Esa frase es hija de la frase de Alberto y de Lavagna, de que hay que poner dinero en el bolsillo de la gente. Hay quienes creen que eso está bien y el dinero se pone así en el bolsillo, dándole a la maquinita, y todo se reactiva mágicamente, pero en el corto plazo habrá devaluación y cada vez sos más pobre”,

“El mercado mira para adelante y hoy no tenés nada adelante. El nuevo gobierno no sabe qué hacer”, concluyó.

Las cuestiones debatidas entre Carlos Romero Feris y los especialistas se profundizaron más tarde en la primera jornada del 6° Congreso de Economía Regional de la Fundación Club de la Libertad, que en esta oportunidad tiene como eje central “Las reformas estructurales”.

El congreso continuará hoy en el salón del Hotel de Turismo, con la presencia del prestigioso analista internacional Jorge Castro, que disertará sobre “Los desafíos internacionales de la Argentina 2020”.