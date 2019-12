Libertad se consagró en la B

La temporada 2019 del fútbol de salón en la ciudad de Corrientes consagró a su primer campeón. De manera anticipada Libertad logró el título en la Primera B y consiguió el ascenso directo a la divisional superior.

El pasado fin de semana, en el marco de la cuarta fecha del torneo Intermedio, Libertad superó a Boca Unidos 4 a 0, en tanto que sus inmediatos perseguidores no pudieron ganar: San Jorge cayó contra Deportivo Dengue 6 a 1 y Don Ocho empató con Sporting Cristal en 3 tantos. De esta manera Libertad llegó a los 34 puntos, mientras que San Jorge y Don Ocho quedaron con 27 cuando restan disputarse tres jornadas.

En la Primera A, también el último domingo, Pingüinos le ganó a Nacional 4 a 3, mientras que Bañado Norte y Olimpia igualaron en 5 tantos en los partidos destacados de la tercera fecha. De esta manera, el equipo “de la banda negra”, con dos partidos pendientes, se mantiene al tope del Intermedio con 27 puntos, seguido por Bañado Norte con 25 y Olimpia con 24.

Por su parte, en la división C se jugó la cuarta fecha. Olimpo (31 puntos) goleó a Barrio San Martín 5 a 1 y quedó muy cerca de conseguir el ascenso directo a la B. Como principal rival aparece Juan de Vera (26) que le ganó ampliamente a Lunes Culturales 8 a 1.

El programa de partidos para hoy (cuarta fecha de la Primera A y quinta de la B y C) es el siguiente:

Cancha de Hércules: 9.45 (1º C) Centauro vs. Juan de Vera, 11.00 (1º C) El Decano vs. Olimpo, 12.00 (1º C) San Martín vs. Milenium, 13.00 (1º C) Deportivo Armenia vs. Imperio FS, 14.00 (1º B) Islas Malvinas vs. San Benito, 15.00 (1º B) San Pantaleón vs. Jaguares, 16.00 (1º B) Santa Teresita vs. Don Ocho, 17.00 (1º B) 17 de Agosto vs. Libertad, 18.00 (1º A) Cruz Diablo vs. Real Unión, 19.30 (1º A) Panadería Romero vs. El Cosmos, 21.00 (1º A) Complejo Oriana vs. Pingüinos y 22.30 (1º A) Olimpia vs. Victoria.

Cancha de Malvinas 1536 Viviendas: 10.45 (1º C) Lunes Culturales vs. Deportivo Sur, 12.00 (1º C) El Santo vs. Hebraica Corrientes, 13.00 (1º C) Aplanadora vs. Acero Puro, 14.00 (1º B) Sporting Cristal vs. San Gerónimo, 15.00 (1º B) Juniors vs. Gafa, 16.00 (1º B) Boca Unidos vs. San Jorge, 17.00 (1º B) Aberturas vs. Deportivo Dengue, 18.00 (1º A) Primos vs. Deportivo Fénix, 19.30 (1º A) Comunicaciones vs. Pinta Futsal, 21.00 (1º A) Deportivo Cichero vs. Nacional y 22.30 (1º A) Marmolería vs. Bañado Norte.