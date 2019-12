Amenaza de huelga en Independiente

El plantel de Independiente alertó a la dirigencia que no se entrenará hoy en caso de que no se deposite el monto prometido en concepto de salarios y primas atrasados, que en algunos casos alcanza los tres meses de vencimiento.

Los jugadores se comprometieron a asistir por la tarde al predio de la localidad bonaerense de Villa Domínico, pero la práctica estará sujeta a la acreditación del dinero en las respectivas cuentas bancarias.

El equipo dirigido por Fernando Berón se prepara con vistas al encuentro que este viernes sostendrá con Newell’s Old Boys de Rosario en Avellaneda, pendiente de la segunda fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).