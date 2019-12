Judiciales se manifiestan frente al STJ a la espera de una respuesta salarial

Convocado por el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Corrientes (Sitra), se realizará hoy a las 8 de la mañana, una manifestación frente al Superior Tribunal de Justicia (STJ) para reclamar una respuesta al pedido de aumento salarial.

También expresarán su preocupación por la demora en el refuerzo de partidas necesario para que se abonen los suelos de diciembre y el correspondiente aguinaldo. “A no bajar los brazos. La dignidad no se negocia”, postularon a través de un comunicado que difundieron a través de las redes sociales.

Insistirán de esta manera para que la Corte provincial finalmente resuelva si otorgará o no la mejora salarial del 10%, que les permitirá cerrar el año con una recomposición del 40%.

En la última reunión del Sitraj con el presidente del STJ quedó en claro que una medida salarial no se descartaba, aunque quedaba sujeta al refuerzo de partidas que debe enviar el Poder Ejecutivo provincial para el cierre del ejercicio 2019.

Justamente el sector está en alerta por la demora en el envío de estos fondos y también por el proyecto de Presupuesto 2020, que se está analizando en la Legislatura provincial. Al respecto advierten que nuevamente se avanzaría con un fuerte recorte a la proyección de gastos y recursos previsto por el Poder Judicial y que de aprobarse, volvería a afectar el normal funcionamiento del sistema judicial.