Remises: evalúan nueva tarifa, pero avanzarían seguro con su homologación

Desde la Asociación de Remiseros de Corrientes informaron a El Litoral que continúan con las charlas informales sobre una readecuación tarifaria que se tendría que aplicar antes del 20 de diciembre. Pero no descartan la homologación de un nuevo costo, se aplique o no, a fin de poder implementarlo en cualquier momento.

Ante las últimas reactualizaciones de los costos en materia de combustible y de los repuestos del automotor, desde la Asociación de Remiseros de Corrientes informaron a El Litoral que todavía analizan el porcentaje y la fecha de entrada en vigencia de una modificación en el precio de la bajada de bandera.

“Todavía no hemos definido nada, seguramente la semana que viene ya tendremos un panorama más claro de lo que sucede en materia económica dado el recambio de Gobierno nacional, seguimos manteniendo las reuniones informales con los compañeros”, indicó Juan Castillo, referente del sector a El Litoral.

“Y en caso de determinar un monto, el mismo tiene que entrar en vigencia antes del 20 de diciembre, ya que más adelante no sería conveniente y en enero sería imposible por la baja demanda. Pero lo que es seguro que por lo menos avanzaremos con la homologación de un nuevo precio que rondaría los $66 pesos a fin de poder aplicarlo en cualquier momento”, concluyó.