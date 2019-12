River Plate va por otra corona y el ingreso directo a la Libertadores

River Plate intentará sumar un título más en la era Gallardo cuando se enfrente hoy al sorprendente Central Córdoba de Santiago del Estero en la final de la Copa Argentina, que se celebrará en Mendoza.

La final se jugará a partir de las 21.10 en el estadio Malvinas Argentinas, será arbitrado por Facundo Tello y televisado por la señal de cable TyC Sports.

Además del título de la Copa Argentina estará en juego para el campeón el ingreso directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020, en el caso de los santiagueños sería histórico, en el caso de los “Millonarios”, ya están clasificados para la fase previa.

El equipo del “Muñeco” Gallardo tiene garantizado su ingreso a la fase previa de la Libertadores, por haber terminado cuarto en la Superliga que ganó Racing, y debería jugar dos series para llegar a la fase de grupos, algo que evitaría si se consagra en Mendoza.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo pondrá su mejor formación en tierra cuyana, debido a que se recuperó una pieza clave como Ignacio Fernández, quien se desgarró en el aductor derecho en el triunfo ante Newell's Old Boys (3-2) en Rosario el 30 de noviembre último, y no estuvo en la derrota del domingo último ante San Lorenzo (1-0), ambos partidos de la Superliga.

El mediocampista surgido de Gimnasia y Esgrima La Plata está en condiciones de retornar al equipo titular, según lo anticipó el “Muñeco” Gallardo.

En tanto, el delantero cordobés Matías Suárez sufrió un leve esguince en el tobillo izquierdo en el partido ante San Lorenzo y si no llega en condiciones será reemplazado por Ignacio Scocco, mientras que quedó descartado el colombiano Juan Fernando Quintero por una distensión en el isquiotibial izquierdo sufrida el domingo último ante el “Ciclón”.

Central Córdoba, por su parte, jugó con un equipo alternativo en la derrota ante Gimnasia en La Plata el último fin de semana por la Superliga, con la consigna clara de apostar por el partido más trascendente de su historia.

El entrenador Gustavo Coleoni puso en el último encuentro solo tres habituales titulares: Oscar Salomón, Lisandro Alzugaray y Leonel Galeano.

Precisamente Salomón fue reemplazado en el segundo tiempo en La Plata por un golpe en la pierna derecha, tras un encontronazo en la primera mitad con Matías García, que motivó también la salida del jugador del equipo local en esa primera mitad.

De no llegar en condiciones Salomón será reemplazado por el paraguayo Hugo Vera Oviedo.

Uno de los preservados el domingo pasado fue el mediocampista ofensivo Gervasio Núñez, quien entrenó diferenciado, pero el martes recibió el alta médica y está a disposición de Coleoni.

Además el lateral izquierdo Jonathan Bay entrenó a la par del grupo, tras recuperarse de una lesión muscular y ocupará un lugar entre los titulares.