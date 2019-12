Denuncias cruzadas sobre irregularidades en el Instituto de Educación Física Nº 1

El Instituto Superior de Educación Física (Isef) Nº 1 “Profesor Antonio Alejandro Alvarez”, tras la destitución del cuerpo directivo durante junio de este año, una vez más se encuentra en el centro de la escena mediática por una serie de denuncias cruzadas de irregularidades y sucesos que generaron tensión institucional.

En primer lugar, a principio de año el Ministerio de Educación notificó irregularidades administrativas en el manejo de fondos en el Isef, lo que motivó la designación de nuevas autoridades que conformaron una comisión normalizadora. En su momento los problemas surgieron tras una serie de acusaciones e investigaciones de anomalías en el funcionamiento de la cooperadora, como también de la gestión de tramitación y entrega de títulos.

Transcurrieron poco más de cinco meses de la elección de las nuevas autoridades, cuyos cargos tendrán vigencia hasta tanto finalice la investigación judicial, y en este marco es que surgieron las nuevas denuncias. Esta vez, a través de un comunicado que se difundió en redes sociales, un grupo de docentes expuso “irregularidades en la intervención de la comisión normalizadora”.

En este marco, el apoderado legal de la causa de los profesores afectados, Juan Arregín, expresó a El Litoral: “Los profesores de educación física, sobre todo las autoridades que fueron removidas de su cargo, prepararon un documento para dar a conocer lo que está sucediendo en el Instituto de Educación Física. En primer lugar, por la intervención que vino a solucionar la falta de entrega de diplomas, y que resulta que esto se regularizó en septiembre y octubre, no obstante continúa la intervención. Ese fue el planteo inicial”.

En segundo lugar, comentó que este año se modificó el régimen curricular, un hecho que despertó la preocupación de más de 50 profesores del plantel docente, ya que los dejaría sin horas cátedra.

“La resolución ministerial Nº 1.147 del año 2015 establecía un plan de estudio básico con talleres de fortalecimiento académico, que eran orientaciones para mejorar las condiciones académicas. Eso se modificó este año con la intervención, se emitió la resolución Nº 4.888 que elimina esos talleres y no brinda precisiones de qué sucederá con los docentes que dictaban dichas clases. Como problema correlativo, entonces, tenemos a 50 docentes que se verán afectados en sus horas cátedra ya que ellos daban esos talleres, lo que significa que se quedan sin horas cátedra y, por ende, sin trabajo. De ese total, yo represento a 15”, precisó el letrado.

En tercer lugar, en relación a las irregularidades que derivaron en la puesta en marcha de la nueva comisión directiva normalizadora, Arregín indicó que “en el mes de junio se anunció una intervención por una comisión de delitos, pero nunca se realizó la denuncia de dichos delitos.

Los profesores presentaron una querella por calumnias e injurias, seguimos también una acción de amparo y medidas autosatisfactivas, pero no nos entregaron la documentación de las resoluciones emitidas. Por ese motivo los profesores quieren hacer visible estas irregularidades”.

En este sentido, señalaron que preparan nuevas denuncias relacionadas a la falta de documentación.

Además, informaron que se normalizó la entrega de títulos.

Del otro costado, el Ministerio de Educación indicó meses atrás que el área legal de dicha cartera está avanzando con la investigación de los otros conflictos administrativos, especialmente el respectivo al manejo de los fondos del instituto.