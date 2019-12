Gran reacción de San Martín para ganar en Mercedes

San Martín despertó a tiempo para arrebatarle el juego en Mercedes a Comunicaciones por 86 a 81, y conseguir así su primera victoria en dos presentaciones como visitante por la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

Con este resultado, el Rojinegro mejoró su récord positivo (5-3), aunque aún le quedan por delante otros dos juegos de visitante antes del receso por las fiestas.

De la mano de un Defelippo desequilibrante, Comunicaciones comenzó mejor el partido. Del otro lado, apareció la figura de Basabe para que San Martín pase al frente (17-15), aunque el dueño del primer cuarto fue el local, con un buen rebote de Fierro sobre la bocina.

Con una defensa intensa, que le permitió por momentos correr la cancha, y un Bortolín desequilibrante “Comu” comenzó a estirar diferencias. El conjunto rojinegro se desconcentró a partir de una falta muy controvertida que le cobraron a García en defensa (pareció ataque de Fierro), y la posterior validación del doble conseguido por Defelippo.

Los dirigidos por Rearte aprovecharon para distanciarse 39-25, pero San Martín cerró mejor el cuarto con un parcial de 8-2 que le permitió recortar distancia.

El tercer capítulo fue de alto goleo. El local ya no pudo sostener la defensa, y siguió dependiendo en ataque de Defelippo, ante la floja performance de sus compañeros en ofensiva. En la visita aparecieron los triples de Machuca, Fuller le dio dinámica al ataque, y el parcial se cerró 65 a 59 para el dueño de casa, al que cada vez le costaba más sostener el resultado.

Tras un triple de Safar y un doble de Fierro en el inicio del último cuarto, el local volvió a tomar una buena luz. A partir de ahí, todo fue de San Martín que, con un par de triples de Acevedo, la claridad de García, el indescifrable Fuller y la regularidad de Basabe, empató en 72 promediando el último parcial.

En el equipo mercedeño todo era confuso. Defelippo, su carta goleadora, se fue por cinco faltas restando tres minutos, y el ingreso de “Junior” Cequeira, aún falto de juego, no le dio ninguna solución.

San Martín continuó sólido, la confianza se trasladó a sus jugadores, que no bajaron el ritmo, a pesar de que Comunicaciones buscó acercarse a través de conversiones rápidas, para sellar un festejado triunfo, el tercero en la temporada sobre su rival mercedeño.

Los goleadores de la noche fueron Defelippo en el dueño de casa y Fuller en la visita, ambos con 19 puntos.