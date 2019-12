Baja de los medicamentos: farmacéuticos quieren estar en las negociaciones

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Corrientes, Desirée Lancelle, aseguró que desde el sector solicitarán al Gobierno nacional que se los incluya en las negociaciones por el acuerdo para bajar el precio de los medicamentos en un 8%. Según consignó en declaraciones radiales, el hecho de no participar de estas discusiones hace que “quede muy desparejo todo”. “Si compramos a 500 pesos un medicamento, pero tenemos que venderlo a 300 pesos porque retrotrajeron, se nos complica”, sostuvo.

Lancelle señaló que “las cámaras de medicamentos son las que deciden: la de medicamento extranjero y las dos de origen nacional fijan el precio”. “Nosotros como farmacia no fijamos importes”, manifestó, y agregó que “tenemos entendido que van a retrotraer al 6 de diciembre los precios, y serán congelados hasta el 6 de enero”.

“Las farmacias venimos comprando medicamentos con un precio determinado y ahora se tiene que bajar a otro importe, pero no tenemos noción de cómo se implementará, supongo que las droguerías van a reducir el precio y de ahí van a venir así con el precio menor”, comentó la profesional.

Finalmente, adelantó que solicitarán “un tipo de compensación para ese desfasaje financiero que vamos a tener”.