Juran 15 diputados y como desde 2009, Cassani seguirá con el bastón de mando

Se realizará hoy a las 10 la sesión preparatoria de la Cámara de Diputados para tomar juramento a los 15 legisladores electos en las elecciones del 2 de junio. Además se renovará por los próximos dos años, la mesa directiva de la Cámara y todo indica que Pedro Cassani continuará como presidente por otros dos años.

Los nuevos diputados serán los radicales Juan Carlos Alvarez, Norberto Ast, Noelia Bazzi y Mariel Meza, y los peronistas Miguel Arias, Alicia Meixner, Marcos Otaño. También Eduardo Hardoy (Partido Liberal), Lorena Lazaroff (PRO), Carmen Pérez Duarte (Encuentro Liberal) y Francisco Podestá (Proyecto Corrientes).

En tanto que fueron reelegidos César Acevedo (PJ), Pedro Cassani (ELI), Héctor López (UCR), Lautaro Sáez (PP).

Todos prestarán juramento y luego elegirán a un presidente y a los vices.

Sería un hecho que se reelegirá la actual mesa directiva, conformada por Pedro Cassani (ELI), Eduardo Vischi como vicepresidente primero (radical) y Eugenia Mancini, vice segunda.

Cassani es el legislador que más tiempo ocupó la presidencia de la Cámara de Diputados, cargo que ostenta desde 2009.

El goyano logró superar a Josefina Meabe de Mathó, dirigente liberal, que ocupó por 8 años la presidencia.

La mujer, de prosapia liberal y ganadera, ha inscripto varios récords políticos: fue intendenta de su pueblo Mariano I. Loza; fue la primera presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia, fue la que más veces ha conservado ese sillón (ocho veces consecutiva), fue presidenta de la Convención Constituyente de 2007, fue presidenta del centenario Partido Liberal y senadora nacional.

Cassani logrará convertirse mañana en un legislador récord, ya que será el que más tiempo ostentó el cargo de presidente de la Cámara baja, exactamente hace 10 años.

Además desde 2009 es diputado de manera ininterrumpida y su mandato concluirá en 2023, es decir, serán 14 años como diputados.

Perucho apuesta a lograr se reelecto en la presidencia por unanimidad, algo que no pudo lograr en 2017, porque hubo quienes se animaron a disputarle el cargo. Pero siempre tropezaron con el apoyo mayoritario que ha logrado el goyano.

Un dato no menor es que desde el 10 de diciembre el Gobierno tendrá mayoría absoluta en ambas cámaras legislativas, producto del resultado de las elecciones del 2 de junio en las que el Gobernador radical legitimó su gestión .

El oficialismo se quedó con 11 de las 15 bancas de diputados en juego. Y 4 de las 5 en el Senado.

En la Cámara baja, el Gobierno renovaba 9 bancas y se llevó 11. Situación que le permitirá al gobernador Gustavo Valdés gobernar sin oposición, ya que los peronistas quedaron reducidos a un grupo de 8 legisladores.

El Gobierno contará desde el 10 de diciembre con 22 legisladores propios, si se tiene en cuenta a Diego Pellegrini de Cambio Popular, que fue electo en una alianza con el peronismo, pero desde que asumió ha mostrado simpatía por el oficialismo.

De esos 22 legisladores, 7 son radicales de paladar negro: Norberto Ast, Héctor López, Juan Alvarez, Noelia Bazzi, Mariel Meza, Manuel Aguirre y Eduardo Vischi.

Es decir que Valdés ya no deberá lidiar con una oposición que despotrique contra los empréstitos que pretenda o los proyectos de presupuesto.

El desafío para el oficialismo será no caer en el autoritarismo y las sesiones a libro cerrado.

No se recuerda en el corto plazo que un gobernador haya contado con una legislatura a pedir de sus deseos.

Valdés deberá aprovechar esa situación.