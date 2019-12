Extraordinarias: el Senado condicionado por los tiempos de la Cámara baja

Esta semana debería comenzar el período de sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno provincial para tratar la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pero sólo iniciará para la Cámara de Diputados.

Sucede que el Senado no tiene temario, ya que el único proyecto que remitió el gobernador Valdés lo hizo a la Cámara baja, que deberá definir los días y horarios en que sesionará.

Diputados le dará ingreso al proyecto de Valdés, lo remitirá a comisión y debatirá el tema en, al menos, dos semanas.

El Senado recién se reunirá el viernes para definir los horarios en que sesionará. Pero no tendrá actividad hasta que Diputados trate en el recinto el nuevo ministerio propuesto por el Gobierno.

Al menos en la primera sesión extraordinaria, Diputados tendrá su actual conformación; es decir, con los 15 legisladores que concluyen mandato el martes 10 de diciembre.

Si la Cámara baja sesiona los miércoles, como lo hizo en el período ordinario, la actual conformación sólo le dará estado parlamentario al proyecto de Valdés.

Desde el miércoles 11, la nueva conformación debatirá sobre el proyecto. Desde ese día el oficialismo tendrá mayoría absoluta.

El Senado volverá a reunirse una vez que Diputados otorgue media sanción y remita el expediente. Esto indica que no volverá a las bancas, al menos, hasta el 18 de diciembre.

Por lo tanto, la actual conformación del Senado sólo definirá el horario y los días en que se sesionará, pero no debatirá sobre el proyecto oficialista, ya que 5 senadores concluirán su mandato el martes 10.

Después de eso, el oficialismo también tendrá dos tercios en la Cámara alta.

Se especula con que el Gobierno provincial remitirá el proyecto de presupuesto 2020, recién después del 10 de diciembre.

Hay que recordar que una de las cuestiones claves de las proyecciones de recursos serán los fondos para el Poder Judicial, que buscarán implementar el nuevo Código Procesal Penal en Paso de los Libres.

Para lo cual se necesitará un desembolso extraordinario de fondos, ese fue una de los temas que se discutió en Casa de Gobierno esta semana, cuando convergieron referentes de la Justicia, el Ministerio Público Fiscal y otros actores, para avanzar en la implementación del nuevo Código.

La duda por el Presupuesto giraría en torno a los cambios que podría concretar el presidente electo Alberto Fernández, a la proyección macroeconómica nacional una vez que asuma que, sin lugar a dudas, repercutirá en las proyecciones locales.

Se estima que el presupuesto provincial para el próximo año rondaría entre los $90.000 millones y los $87.000 millones.

Además, según las estimaciones oficiales, Corrientes y las demás provincias recibirán $2.407.505, lo que representaría un crecimiento del 47% en el envío de fondos, unos tres puntos porcentuales arriba de la inflación del 34% estimada para 2020. En 2019, se proyectó girar a las provincias $1.640.593.

La iniciativa local se conocerá en las próximas semana y la cuestión central será la distribución de recursos de cara al próximo año.