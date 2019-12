Amparo por la banca que dejó Nancy Sand

La dirigente del PJ y miembro del colectivo de mujeres peronistas, Patricia Rindel, confirmó que “se presentó a la Cámara de Senadores una cédula haciendo conocer el amparo que presentamos ante el Contencioso administrativo. La intención es que se trate y se resuelva, estamos resguardando el derecho a la mujer”. La cuestión sería resuelta recién en marzo, durante el período ordinario.

“Estamos siguiendo paso a paso, minuto a minuto y no está en juego la banca de Patricia Rindel, sino la banca de la mujer”, dijo en declaraciones a Radio Dos.

Mientras se espera que la Justicia resuelva el amparo presentado por Patricia Rindel, será la nueva conformación del Senado, que ya sesionó en dos oportunidades, en la que manda el oficialismo, la que deba definir a quién le corresponde la banca que dejó vacante la senadora Sand.

Se desconoce cuándo decidirá la Comisión de Poderes del Senado, presidida por el ex gobernador Ricardo Colombi, tratar la cuestión.

Pero fuentes legislativas confirmaron a El Litoral que, por ahora, la comisión sólo analiza el pliego de Bassi.

Además, el Senado no volvería a reunirse hasta marzo, después de hoy. El cuerpo tiene la autonomía necesaria para estirar la definición y sesionar con un senador menos.

Dijo que el Partido Justicialista debería tener un acto de grandeza y decir que la candidata es Patricia Rindel por haber propiciado la igualdad.

En tanto, los senadores oficialistas ya habían dejado entrever que la banca le corresponde a Rubén Bassi.

El colectivo de mujeres entiende que corresponde que el lugar de Sand sea ocupado por una mujer, para cumplir con la ley de cupo dentro del Senado, ya que de asumir Bassi, la representación femenina en la Cámara alta no alcanzaría el 30 por ciento.