Paquete aprobado: sube el boleto a $30, las tasas un 40% y habrá shopping en la costa

n El Concejo Deliberante cerró ayer el año con una maratónica sesión en la que se aprobaron los 10 proyectos del temario de extraordinarias. El incremento del boleto de colectivo que se hará efectivo en los primeros días de enero fue uno de los temas que más debate generó, al igual que la instalación del shopping en la costanera. Se sancionaron, además, el Presupuesto y la Tarifaria 2020.

Varias horas antes del inicio de la sesión, distintas organizaciones sociales, gremiales y de profesionales se congregaron en la plaza Vera y marcharon hasta el edificio del legislativo comunal. Allí permanecieron expresando su rechazo al aumento de la tarifa del transporte público de pasajeros, y otros grupos específicos expresando sus reparos al aval para la construcicón del paseo de compras, entre ellos, representantes de la Facultad de Arquitectura (la ex ministra de Turismo, Inés Presman, entre varios otros) y de Turba, colectivo de hábitat.

La sesión arrancó pasado el mediodía y se extendió durante varias horas. El primer expediente tratado fue el Presupuesto para el ejercicio fiscal 2020, que contempla gastos y recursos por $5.712.274.212, imprescindible para que el Municipio pueda configurar su esquema de gestión del año próximo.

En este punto, la oposición defendió el despacho de minoría, porque no se estaban contemplando recursos federales que Nación enviará al Municipio el año próximo. Además, porque está diseñado sobre indicadores macroeconómicos “falases”.

Los representantes del Frente de Todos pidieron que el tratamiento del proyecto quedara en suspenso hasta que haya nuevas pautas macroeconómicas nacionales que se irán definiendo con la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, la suspensión del Pacto Fiscal, el Presupuesto nacional 2020, que estará en el primer trimestre del año próximo, y el reperfilamiento de deudas.

Igualmente, el oficialismo resolvió avanzar, aunque sin poder hacer lo mismo, con el pedido de autorización para la toma de un empréstito de $500 millones que iba a ser destinado para obras, que requería del voto de los dos tercios. Al respecto, los ediles que no acompañaron el endeudamiento señalaron que no contaban con precisiones respecto a cuáles eran las obras proyectadas con dichos recursos.

Con modificaciones, obtuvo el visto bueno, también, la Tarifaria 2020. Las comisiones de Hacienda y Legislación analizaron el proyecto de actualización tributaria municipal y efectuaron cambios con base en los planteos de actores de la economía local y teniendo en cuenta las exposiciones de la audiencia pública realizada oportunamente.

Boleto y shopping

Los concejales aprobaron ayer la actualización tarifadel transporte urbano de pasajeros. Fue con 9 votos a favor y pese a los 8 votos en contra. En cuanto a lo formal, las empresas pueden comenzar a cobrar el nuevo precio desde el 1º de enero de 2020, pero anticiparon que demorarán varios días para adecuar el sistema Sube.

En este caso, el oficialismo y uno de sus aliados (el liberal Julian Miranda Gallino) fueron los que acompañaron que el boleto pase de $19 a $30, mientras que el rechazo vino de parte de la oposición y el edil nuevista Esteban Ibáñez.

Los representantes del Frente de Todos (Fabián Ríos, Magda Duarte, Lorena Acevedo Caffa, Soledad Pérez, José Salinas, Germán Braillard Poccard y Omar Molina) argumentaron su posición señalando que el incremento era “excesivo” comparado con la baja actualización que en el último año tuvieron los salarios de los trabajadores públicos y privados.

El otro punto que dividió claramente las poturas fue la solicitud de autorización sobre la factibilidad del uso del suelo para la instalación de un shopping en la costanera sur.

El oficialismo remarcó que producirá un gran impacto a nivel turístico, urbanístico y favorecerá a la generación de fuentes de trabajo.

Los representantes de la oposición, por su parte, enumeraron las irregularidades técnicas y los riesgos (urbanos, culturales, ambientales) del proyecto, así como la violación a derechos constitucionales, normativas federales, leyes provinciales y ordenanzas comunales.

“No vamos a avalar este acto y no vamos a ser cómplices de esta entrega del patrimonio público urbano. Y advertimos que esto recién comienza. Aquí empieza un proceso social-participativo y judicial en el que vamos a plantear la nulidad absoluta de esta ordenanza que impuso el Ejecutivo municipal”, anunciaron los ediles del Frente de Todos al levantarse de sus bancas para no participar de la votación que finalizó con 8 votos a favor de ECO-Cambiemos y dos abstenciones (Esteban Ibáñez y José Antonio Romero Brisco).

Este expediente se aprobó con una serie de modificaciones. Atendiendo a reclamos efectuados por entidades, profesionales y vecinos de la ciudad, se determinó como requisito para esta obra la realización de un estudio de impacto ambiental. A su vez, se exige la construcción de un paseo peatonal con un mirador al río.