Valdés puso en funciones al nuevo ministro de Producción, quien apura reunión con Nación

n Claudio Horacio Anselmo, ingeniero agrónomo, hasta ayer gerente de la yerbatera Las Marías tiene la misión de reemplazar a Jorge Vara, el ministro de Producción que por 10 años ejerció el cargo. El gobernador Gustavo Valdés le tomó juramento y lo puso ayer en funciones.

El acto se realizó en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno a las 12.30. El ministro fue designado por el decreto número 3.617.

La primera misión del yerbatero será reunirse con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra. “Queremos saber qué es lo que se pretende con la ley de Emergencia Económica”, dijo a El Litoral.

Otra definición que anticipó fue: “Las economías regionales necesitan crecer y no se crece con más impuestos”.

En cuanto a sus objetivos, proyectó: “La idea es poder comercializar e intercambiar producción correntina con todo el mundo”.

Anselmo cumplía funciones en la empresa yerbatera Las Marías. Es de Buenos Aires y desde hace varios años vive en la provincia donde llegó para trabajar.

Nacido el 8 de agosto de 1959, el ingeniero de 60 años, estudió Ingeniería en Producción Agropecuaria en la Universidad Católica Argentina (UCA) donde asistió desde 1979 hasta recibirse en 1983, cursó el nivel medio en el Instituto Monseñor Nicolás Esandi perteneciente a la obra salesiana de Bernal (Buenos Aires).

Vivía en la localidad correntina de Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro, desde 1987 hasta la fecha. Tiene dos hijos.

Quienes lo conocen aseguran que tiene una vasta experiencia en producción, pero no sólo en yerba, sino también ganadería y forestación. “Le va a hacer muy bien a Corrientes. Es un profesional con una mirada global, mundial de la producción”, afirmaron a El Litoral.

Otra de las cosas que hará el funcionario será reunir en breve a los representantes de toda la cadena productiva para avanzar en un diagnóstico y en una modalidad de trabajo.

El flamante ministro ya confirmó que el secretario de Valor Agregado y Competitividad Agropecuaria, Norberto Mórtola, continuará en el cargo, y no se descarta que pueda ocupar la subsecretaría de Agricultura y Ganadería, que dejó vacante Manuel García Olano.

En ese sentido, fuentes cercanas al ministerio confirmaron a este medio que hubo algunos chisporroteos ayer al momento de que los ex funcionarios abandonaran sus oficinas.

Valdés

“Ingeniero y amigo: uno de los pilares que habíamos trazado para la provincia es desarrollarse y crecer. Todo el empeño está puesto en eso. No le podemos errar ni un centímetro. Hay que trabajar con ahínco”, le dijo Valdés al nuevo ministro.

“Uno de los pilares fundamentales que habíamos trazado como Gobierno de Corrientes fue desarrollarnos, crecer, y todo el esfuerzo de nuestra provincia, de nuestros legisladores, de nuestra gente, está puesto con empeño para poder lograrlo”, dijo el Gobernador para darle la bienvenida.

“El cargo de ministro de la Producción es central para esta gestión, no le podemos errar ni siquiera un milímetro y tenemos que trabajar con corrección, con ahínco, con fuerza, abrazando a cada uno de los sectores productivos de Corrientes”, agregó.

Luego, consideró que “tenemos mucho éxito en la ganadería y necesitamos tener mucho éxito en la forestación, como en cada uno de los rubros productivos que tiene nuestra provincia: como el té, la yerba, la miel, y como tantos otros que necesitamos seguir desarrollando, o los que son más complejos”.

“Tenemos que proyectarlo en el tiempo, en los próximos 20 años”, añadió el mandatario.

En este sentido, el jefe de estado correntino manifestó que “para lograr esto, estamos encomendando el cargo a un hombre que tiene una vasta experiencia en el rubro”, señalando al flamante funcionario provincial.

“Esperemos que tengas éxito, en vos confiamos. Bienvenido, ingeniero Claudio Anselmo, a trabajar juntos para construir el futuro de los correntinos”, expresó Valdés, de manera receptiva, a la vez que deseó a todos los presentes “una Feliz Navidad y Año Nuevo”.