Lanzaron “la CGT” de las organizaciones sociales

El presidente Alberto Fernández celebró la conformación de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) al considerar que “la unidad es una fuerza singular”, a través de un video difundido en el micro estadio de Ferro durante un acto en el que se anunció la conformación de este sindicato surgido de un acuerdo entre cuatro organizaciones sociales.

“Me hubiera gustado estar con ustedes, pero no puede. Los saludo desde Olivos, me hubiera gustado estar con ustedes, pero hoy tengo un día complicado. Es muy bueno que hoy estén sellando la unidad para la conformación de un nuevo sindicato. La unidad es una fuerza singular”, señaló el jefe de Estado en un registro que se proyectó durante la convocatoria.

En las imágenes que se reprodujeron en Ferro, Fernández lucía camisa azul y estaba sentado en un sofá, y en su mensaje sostuvo que con “la unidad se pudo volver al gobierno y sostener los cambios que necesita la sociedad”.

El Presidente calificó como “muy importante” que los trabajadores de la economía popular se agrupen en una nueva organización que los defienda.

“Con unidad van a poder lograr que la sociedad los reconozca como actores de este presente. Ustedes, como fuerza son parte de este gobierno y muchos de ustedes ocupan cargos. Hay un Estado que los reconoce. Los abrazo y no aflojen. Un abrazo grande y feliz navidad”, subrayó el jefe de Estado.

Las palabras de Fernández fueron saludadas por la concurrencia, compuesta por militantes y adherentes a las organizaciones sociales.