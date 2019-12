Jornada de implantación de forrajeras megatérmicas en El Sombrero

Con la participación de 120 inscriptos, durante el mes de noviembre se llevó a cabo en el Inta EEA Corrientes (El Sombrero), la Jornada de implantación de forrajeras megatérmicas. La actividad destinada a público en general, se dio en el marco de la denominada Mega Gira 2019, perteneciente al Proyecto de Pasturas Megatérmicas del Inta y que se vienen desarrollando en 14 zonas de 7 provincias del país.

El programa arrancó con la bienvenida por parte del director de la Unidad, Alfredo Marín y del coordinador de Investigación, Luis Gándara, técnico del Grupo Ganadería Subtropical, que incluye el área de forrajes.

Entre los asistentes, se encontraban muchos estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Unne, alumnos de la Eragia, técnicos de diversas instituciones y productores.

La jornada estuvo organizada en dos grandes momentos. En un primer momento y luego de la inscripción, los asistentes escucharon dos disertaciones, una por parte de Ditmar Kurtz, jefe del Grupo de Recursos Naturales, quien habló sobre “Corrientes y los ambientes para pasturas megatérmicas, limitantes y oportunidades para su uso”. Luego el titular de la cátedra de Forrajes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Unne, Carlos Acuña, se refirió a la importancia del mejoramiento genético de pasturas.

La segunda parte de la jornada fue a campo, donde los técnicos responsables de la organización, presentaron resultados de ensayos en la EEA Corrientes.

In situ y bajo el paradigma de “Cada pastura en su ambiente”, los profesionales, respondieron a preguntas sencillas pero necesarias de replantearse, cómo elijo el lugar, cómo preparo el lote.

Respecto a la siembra, las preguntas básicas que deben hacerse tanto productores como técnicos son, cuál es la época de siembra y cuántas semillas por hectárea, a qué profundidad y cómo debe distribuirse las semillas.

Al planteo de la fertilización, saber para qué se quiere fertilizar, cuáles son los fertilizantes que debieran aplicarse, el manejo y el uso de las dosis adecuadas.

Sobre uso y pastoreo, explicaron el momento adecuado para el primer pastoreo y los criterios sobre el manejo del pastoreo.

Luego se mostró pasturas de propagación vegetativa, demostración con pasto nilo y pasto elefante.

Para potenciar la producción, apuntar a un sistema de riego.

Y para finalizar, se habló sobre un tema sensible al momento de tomar decisiones, como el tema costos, ¿Cuánto me cuesta hacer una pastura?

Hubo un intercambio fluido entre oradores y asistentes; se despejaron dudas, puntos de vista, se compartieron reflexiones y criterios, entre otros aspectos relevantes en el desarrollo de la jornada.

Cabe destacar que la jornada estuvo organizado bajo el paraguas del Proyecto de Pasturas Megatérmicas y una actividad de alcance nacional “Mega Gira 2019” escoltado por Oscar Pémann Semillas S.A.; la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNNE y el Grupo de Ganadería Subtropical con el acompañamiento y apoyo del Grupo de Recursos Naturales del INTA EEA El Sombrerito Corrientes.