Ex funcionaria de Perugorría obtuvo prisión domiciliaria y Ocampo recuperó la libertad

En los últimos días, desde el ámbito judicial dieron respuestas favorables a distintos requerimientos realizados por las defensas de ex funcionarios municipales que están procesados por presuntas anomalías en la administración de recursos públicos. Esto se tradujo -según el caso- en prisión domiciliaria o cese de la detención preventiva.

Consultado por El Litoral, José Luis Gelmi comentó que el Tribunal Oral Penal (TOP) de Mercedes concedió la prisión domiciliaria a la ex tesorera de la Municipalidad de Perugorría, Patricia Vera. El dictamen que beneficia a quien estaba detenida en la alcaidía de Curuzú Cuatiá en carácter de procesada por presuntas anomalías en la administración de fondos públicos, data del pasado lunes 23. Pero recién se efectivizó ayer.

“Sucede que antes se debe cumplir una serie de pasos administrativos y eso se terminó de completar hace unas horas”, señaló Gelmi a este diario. Tras lo cual, explicó que “la prisión domiciliaria le fue otorgada para que ella pueda cuidar de su hijo de seis años. Considerando que en este tipo de situaciones debe prevalecer el interés superior del niño, tal como lo establece la legislación vigente”.

En este sentido, el letrado aclaró que Vera no tendrá contacto con muchas personas, sino tan sólo con las dos autorizadas, “su pequeño hijo y una persona que fue establecida como tutor”.

Además, si bien por ahora su permanencia en el interior de la vivienda es monitoreada por un celular con localizador, “el TOP de Mercedes también estableció que le deberán colocar una tobillera electrónica e instalarán cámaras de videovigilancia en su domicilio”, indicó Gelmi a este diario.

Hace casi 2 años

El 29 de diciembre pero del 2017 fueron detenidos tanto Eduardo Ocampo, quien fue viceintendente y secretario de Obras Públicas de Curuzú Cuatiá, como su pareja, Anabella Aranguiz. En un principio, fueron imputados por el presunto hurto de energía y, luego, por supuesto enriquecimiento ilícito y negociación incompatible con la función pública.

“Más allá de que consideramos que ambos serán absueltos porque no cometieron delitos, pedimos el cese de la prisión preventiva de ambos porque la causa sigue todavía en etapa de instrucción”, expresó a Marcelo Hanson, quien está a cargo de la defensa de Ocampo y Aranguiz. En este punto, en diálogo con El Litoral, especificó que primero ante el Juzgado de Instrucción de Curuzú Cuatiá solicitó el cese para Aranguiz, pero le denegaron. Entonces, apelaron ante la Cámara y “allí obtuvimos un fallo favorable el pasado 17 de diciembre”, precisó Hanson. Al mismo tiempo, aclaró que “esa resolución se hizo efectiva el lunes 23”.

En esa misma jornada y en base al dictamen obtenido en segunda instancia para Aranguiz, Hanson pidió también el cese de la prisión preventiva para Ocampo en el Juzgado de Instrucción local. Desde ese ámbito obtuvo una respuesta favorable y por ello, “hoy (ayer) pudo recuperar la libertad”, afirmó el citado letrado.

No obstante, aclaró que “la investigación continuará, pero lo importante es que ambos podrán atravesar todo este proceso sin estar detenidos”.