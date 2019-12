La recolección será restringida y habrá atención acotada en oficinas por Año Nuevo

Al igual que en Navidad, los servicios municipales se verán afectados el martes y miércoles por las jornadas de festejo de Año Nuevo. De esta manera, desde la Comuna informaron que la recolección de residuos se realizará sólo por la mañana el 31, mientras que los camiones recorrerán el 1 de enero solamente durante la noche. Por ello, piden a los vecinos de las diferentes zonas no sacar la basura a la vía pública para evitar inconvenientes.

Por su parte, las oficinas municipales restringirán su atención o cerrarán debido al feriado. En algunos casos, habrá también horarios reducidos para el público.

La Caja Municipal no abrirá el miércoles, mientras que mañana, el martes, el 2 y 3 de enero atenderá sólo de 7 a 13. En tanto, Acor no abrirá ni martes ni miércoles, mientras que el resto de las jornadas lo hará normalmente. Las áreas de Tránsito, Transporte, Ambulancias, Guardia Urbana y Defunciones tendrán personal de guardia para actuar en caso de emergencias.