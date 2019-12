Legisladores correntinos pedirán ahora congelar salarios del Ejecutivo y la Justicia

Los legisladores nacionales por Corrientes, que integran el interbloque de Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados, redoblan la apuesta “solidaria” y pedirán ahora que también el Poder Ejecutivo de la Nación y el Poder Judicial congelen sus salarios por 6 meses.

La diputada nacional por Corrientes, Estela Regidor, (ECO+Juntos por el Cambio) anunció a través de su cuenta de Twitter que mañana los miembros del interbloque presentarán en mesa de entrada de la Cámara baja nacional un proyecto de declaración para que no se aumenten sus sueldos el Presidente y los jueces.

Los legisladores solicitarán que “la resolución adoptada por el Congreso que estableció el congelamiento de las dietas de legisladores nacionales por 180 días sea imitada por el Poder Ejecutivo Nacional, el Poder Judicial, entes descentralizados de la Administración Pública Nacional, empresas del Estado, bancos estatales y que alcance así a todos los cargos de mayor responsabilidad de los tres poderes del Estado”.

Pero el llamado a la solidaridad no culmina con ese pedido, los legisladores nacionales además “invitan” a las provincias y municipios a “adherir en el mismo sentido”.

“Hace falta que todos los sectores del Estado den las mismas señales si realmente se quiere buscar soluciones integrales para la Argentina”, agregan los legisladores en un comunicado.

Tres correntinos integran el interbloque de Juntos por el Cambio: Estela Regidor, Sofia Brambilla, Ingrid Jetter y Jorge Vara.

El presidente Alberto Fernández anunció el sábado pasado la extensión de las sesiones extraordinarias hasta el 29 de febrero, pero más allá del proyecto para modificar las jubilaciones de privilegio, texto que todavía no envió al Congreso, no confirmó qué otros temas incluirá para su tratamiento.

Por lo pronto en Diputados y en el Senado se preparan para volver a sesionar a partir de la segunda quincena de enero.

La Cámara baja descartó la posibilidad de sesionar antes de fin de año y retomará la actividad después de la segunda quincena de enero.

Si bien el presidente del cuerpo, Sergio Massa, había hecho circular su intención de avanzar el viernes con la sanción del nuevo Consenso Fiscal, el debate se pasará para el verano.

La Cámara baja realizará una sesión el 22 de enero, en el marco de la prórroga de sesiones extraordinarias hasta el 29 de febrero de 2020 dispuesta por el Presidente.

Quedaron pendientes de tratamiento la ratificación del nuevo acuerdo con las provincias y el proyecto que el Poder Ejecutivo prometió enviar para modificar las jubilaciones de privilegio de jueces y diplomáticos.

Este último tema había levantado la polémica y críticas de la oposición, por no haberse incluido a esos regímenes especiales en la suspensión de la movilidad en la mega-ley sancionada el sábado pasado por la madrugada.

En tanto, la readecuación del Pacto Fiscal, impulsado durante la gestión de Cambiemos, ya tuvo media sanción del Senado y necesita ser aprobado en Diputados. El nuevo documento fue firmado entre el presidente, los gobernadores de 22 provincias y el jefe de Gobierno porteño. La norma suspende las limitaciones de las jurisdicciones para aumentar los impuestos a los Ingresos Brutos y Sellos, así como Bienes Personales y Ganancias, entre otros tributos provinciales.

En definitiva, la cuestión del congelamiento se discutiría recién a fines de febrero, pero sólo es un proyecto de declaración.

Congelamiento legislativo

Son siete los diputados correntinos que ya congelarán sus dietas: José Ruiz Aragón, Nancy Sand, Jorge Romero, Estela Regidor, Sofia Brambilla, Jorge Vara e Ingrid Jetter.

En tanto, los senadores nacionales correntinos que congelarán sus dietas son Pedro Braillard Poccard, Carlos Mauricio Espínola y Ana Almirón. Un senador nacional cobra una remuneración mensual mayor que la del diputado: a noviembre pasado su sueldo de bolsillo promedió los $163.000, a los que se suman otros $20.000 por gastos de representación. También cobran plus por desarraigo y movilidad.

En la actualidad, el sueldo de bolsillo de un diputado nacional, a noviembre pasado, ronda los $161.000. Además, aquellos diputados cuyo domicilio real se encuentra ubicado fuera de un radio de 100 kilómetros de la Capital perciben, en concepto de desarraigo, un suplemento que equivale a un 14,21% del total de la dieta. Incluso, pueden sumar un plus si optan por percibir sumas fijas de dinero en concepto de “movilidad”, que pueden ser de $10.000, $20.000 o $30.000 según la opción elegida, en lugar de los tramos aéreos y terrestres.