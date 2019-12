Tévez habló con Riquelme y encaminó su continuidad

Carlos Tévez mantuvo un contacto informal con el flamante vicepresidente segundo de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, y dejó encaminada su continuidad en el club por un nuevo año, lo que se hará oficial en los próximos días.

El máximo emblema del plantel actual y el mayor ídolo de la historia de Boca tuvieron una breve charla telefónica en la que acordaron la extensión del vínculo, algo deseado por ambas partes que ya había sido sugerido en declaraciones periodísticas de las semanas pasadas.

Riquelme, responsable del Departamento de Fútbol de la entidad xeneize, se interesó por conocer la voluntad y las ganas del Apache por permanecer en Boca y recibió una respuesta favorable contundente.

Tévez, que había deslizado la posibilidad del retiro si no seguía en el club, estará presente el viernes 3 de enero cuando el plantel regrese de las vacaciones bajo las órdenes de Miguel Ángel Russo, el nuevo DT que todavía no fue anunciado pese al acuerdo total ya existente.

El ex Manchester City y Juventus de Italia, entre otros, que cumplirá 36 años en febrero, iniciará 2020 con la ilusión de tener mayor protagonismo futbolístico en relación al alcanzado durante el ciclo de Gustavo Alfaro.

Tévez fue señalado por Alfaro como un jugador central para su proyecto a comienzos de año, pero con el transcurso de la temporada perdió continuidad y redondeó una estadística de 38 partidos (21 como titular) con seis goles.

El contrato del Apache es uno de los más altos. Sin embargo, el propio Tévez había adelantado que con tal de jugar en Boca es capaz de revisar algunas cuestiones, incluso las económicas.

“Le dije a Román cuál era mi pensamiento y él me dijo el suyo. Le dije que lo mío se arregla en cinco minutos...”, había comentado Tévez, y todo parece que fue así.