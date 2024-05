Luciano Castro le hizo frente a los rumores de romance con Griselda Siciliani

Luciano Castro habló con Socios del Espectáculo y le hizo frente a los rumores de romance con Griselda Siciliani: “Lo tomo como lo que es, una pavada más”.

“Sobre todo si es Griselda, porque si me inventás con una persona que no conozco, por ahí sí me enojo, pero bueno, ya, lo mío con ella data de años”, agregó el actor.

Entonces, dejó en claro qué le pasó cuando se enteró de los trascendidos: “Mil veces nos inventaron romances y nada, no me pasa nada”.

“Nos cruzamos en un lugar y hablamos y nos reíamos de eso, pero nos reíamos en el sentido de que con la facilidad que se instala algo”, remarcó Luciano al programa de eltrece.

LUCIANO CASTRO RESPONDIÓ SI SU RUPTURA CON FLOR VINA ES DIFINITIVA O NO

Luciano Castro habló con la prensa sobre su ruptura con Flor Vigna y respondió si es definitiva o no tras ser consultado al respecto: “Sí, es difinitivo, pero no quita que no sea amoroso”.

“Por lo menos a mí nunca me pasó, no estoy acostumbrado, con ninguna de mis ex parejas terminé o me separé en buenos términos como fue con ella”, confesó el actor.