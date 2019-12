Vacaciones de verano en Bariloche

n La Patagonia ofrece una manera diferente de vivir el verano y tener todos los paisajes en un solo lugar. Aquellos que no conciben esta temporada sin playa, pueden bañarse en los lagos o tomar sol mientras escuchan música en los paradores de Bahía Serena, Playa Bonita y la playa del Kilómetro 4, que son los principales puntos de encuentro de jóvenes y familias residentes y turistas. Ahí pueden alquilar equipos de kayak, stand up paddle y de buceo, entre otros deportes acuáticos. También hay senderos para trekking, bicicletas y espacios gastronómicos. Los que no quieran trasladarse tanto por la avenida Bustillo, pueden disfrutar de las playas públicas del centro, que cuentan con guardavidas.

Amantes del agua

El hecho de que Bariloche esté a orillas del Nahuel Huapi y rodeada de otros lagos, la hace ideal para las excursiones lacustres. El trayecto más tradicional y que los que visitan por primera vez Bariloche no dejan de hacer es el viaje a la Isla Victoria y el Bosque de los Arrayanes, zarpando del Puerto Pañuelos y recorriendo el lago hasta el Puerto Blest y la Cascada de los Cántaros; también se puede realizar el cruce andino y unir Argentina y Chile navegando.

Los que quieren conocer algo nuevo pueden optar por otro paseo no tan popular y que vale la pena realizar es navegar el Brazo Tristeza, caminar por el bosque de coihue hasta llegar a la cascada del Arroyo Frey -profundo fiordo clasiario al sureste del lago-. Los paisajes son espectaculares y, al ser un trayecto poco visitado, se puede disfrutar de la naturaleza casi en exclusividad. La excursión incluye almuerzo en el barco.

En las alturas

Los que eligen la ciudad patagónica por sus paisajes de montaña y prefieren la aventura y actividades que no involucren la playa ni el agua, tienen muchas opciones también. Una de ellas es conocer los cerros y sus glaciares como El Tronador, Catedral, Cerro López y Campanario. Allí hay distintas actividades de aventura como 4x4, trekking, caminatas y aerosillas, entre otras opciones.

El trekking es una de las actividades más buscada por los que les gusta este tipo de paseos. Desde octubre, la ciudad lanzó la web www.barilochetrekking.com, que contiene información de 62 senderos, 6 travesías y 17 caminatas cortas, con un total de 450 km de senderos para recorrer. Cuenta con mapas navegables y descargables para GPS, preguntas frecuentes y recomendaciones. Es adaptable a todos los dispositivos y cuenta con información directa del pronóstico y clima del lugar.

Adrenalina y emoción

Si lo que se busca es entretenimiento extremo, Bariloche está lista todo el año para brindar excursiones e infraestructura en servicios. Se puede visitar los centros de cabalgatas, que son ideales para travesías de medio día o día entero con baqueanos expertos. Para un poco más de adrenalina y emociones, se puede hacer rafting con diferentes grados de dificultad durante todo el día. Está la posibilidad de hacer también stand up rafting.

Bariloche cuenta con una gran oferta para los aventureros, también se puede hacer canopy a través del bosque de coihes con un recorrido de 1.500 metros, uno de los más largos de América del sur. Se disfruta en todas las estaciones y en todos sus modos: aventura, relax, deportes, naturaleza y adrenalina.

Verano en Bariloche

Días cálidos y soleados, con noches frescas, escasas lluvias y vientos predominantes del sudoeste. Por la latitud en que se encuentra esta ciudad, la luz del día se prolonga desde las 6 horas. hasta cerca de las 22 horas. La temperatura puede llegar, hasta los 32°C durante el día, y en la noche desciende hasta los 18°C. Ocasionalmente baja mucho la temperatura y aparecen las cumbres de los cerros con impacientes nevadas.

Más Información

