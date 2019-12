El vicegobernador convocó a la Asamblea Legislativa para este miércoles

En el ejercicio de la Presidencia de la Legislatura de Corrientes, el vicegobernador Gustavo Canteros convocó a la Asamblea Legislativa este miércoles 4 de diciembre a los fines de dejar inaugurado el periodo de sesiones extraordinarias.

A través de la resolución 2008 con fecha de ayer, el presidente del Senado llamó a los integrantes de las Cámaras de Senadores y de Diputados. La Asamblea sesionará a partir de las 9,30 en la Legislatura de Corrientes, con el objetivo de inaugurar el periodo para dar tratamiento al proyecto de ley de creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, remitido por el gobernador Gustavo Valdés. Esto, según se aclara en la normativa, “sin perjuicio de los que puedan integrarse a futuro”. Sucede que el Presupuesto 2020 aún no tomó estado parlamentario y no se desestima la posibilidad de que ingrese a la Legislatura en diciembre. Tampoco se descarta que se trate dicha iniciativa en un periodo extraordinario en febrero próximo.

Cabe señalar que para el año entrante, el presupuesto provincial requerirá de mayor partida para el Poder Judicial, a los fines de iniciar la implementación del Código Procesal Penal.

A través del decreto el gobernador Gustavo Valdés convocó a extraordinarias hasta el 27 de diciembre. El temario fue la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Para ello, se debe modificar la ley N° 6.233 y mediante la cual creará un nuevo ministerio. Una vez que se sancione la norma Corrientes tendrá 12 ministerios.

“Buscamos alcanzar una política no tradicional por parte de la administración del Estado, y pensar en Ciencia y Tecnología aplicada a los distintos sectores del Estado es fundamental a esta altura de los tiempos, por lo que necesitamos modernizar la provincia y avanzar en estrategias que nos permitan lograr el desarrollo y el crecimiento”, había dicho en su oportunidad el mandatario provincial al ser consultado por la prensa.