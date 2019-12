Noel Breard: “ECO es Valdés y Colombi”

El senador provincial Noel Breard (UCR) destacó ayer la importancia de realizar tareas de territorio en la política y de la actualidad provincial y nacional. Al respecto aseguró: “ECO no es Valdés o Colombi; es Valdés y Colombi”

En declaraciones al programa radial Lo Bueno, lo malo y lo feo, que conduce Carlos Alonso, dijo: “Gustavo Valdés es un animal político reconocido, es una grata sorpresa y un militante de muchos años”.

“Vale la pena hacer política, el desafío es grande y prefiero Cámaras de senadores y diputados con hombres con sensibilidad y no referentes y gerentes CEO (Chief Executive Officer)”.

“La tecnología no alcanza cuando la gente quiere cambiar”, recalcó el funcionario en Radio Dos y resaltó la funciones de la política: “Nunca se va a perder las ideas de valores compartidos y la lucha contra desigualdades y las injusticias en busca del interés general”.

“Estar en política significa estar en el ámbito público para luchar”, indicó Breard y recordó: “El capitalismo es el motor del egoísmo y tiene que convivir con la democracia”.

Además, el senador provincial expresó sus opiniones sobre la actualidad política nacional: “El problema entre el peronismo y el radicalismo es el significante vacío, si uno dice que peronismo o radicalismo, ya no explica en qué sector político está, los partidos están en búsqueda de liderazgo”. “Estábamos acostumbrados a un bipartidismo, radicalismo y peronismo, oficialismo y oposición y eso hoy se perdió”, señaló el legislador provincial.

En el mismo sentido, el referente de la política correntina, indicó: “El político debe saber reinventarse, el coaching tiene una filosofía que sirve para fomentar la cultura que el hombre puede cambiar, replantearse y mejorar siempre para bien a través de todas las etapas y procesos”.

“Nuestro rol es fundamental, formar gente es ayudarse, enseño a los jóvenes a que todos somos estudiantes internos para repensar constantemente para salir del capitalismo del NEA que no permite el desarrollo”, sostuvo Breard.

“Me molestan los sabios a destiempos, me parece que hay que darle un colchón y no hay tiempos para relatos, me molesta la gente que habla después que perdió o que ganó”, confesó el legislador provincial, aunque sentenció: “El peronismo tiene un dato peligroso que no es menor, cumplir lo que se proponen y tienen capacidad y lo que puede ser una virtud puede ocasionar daños”, señaló Breard y recordó las acciones de Menem y la privatización de los ferrocarriles.

En referencia a la diferencia con otros sectores políticos: “Yo quiero que al Gobierno nacional le vaya bien para que a todos nos vaya bien y seguramente el peronismo realiza algunas acciones positivas y otras que son para criticar”.

Finalmente, se refirió a la alianza Encuentro por Corrientes: “Hemos establecido los roles, aunque nada está establecido, tenemos liderazgos definidos localizados, territoriales y en todos los órdenes y hemos superado que un gobernador le entregue la banda de gobernador a otro gobernador de ECO”.