Miguel Angel Russo volvió a Boca y sueña ganar la Copa Libertadores

El flamante director técnico de Boca Juniors, Miguel Angel Russo, último entrenador campeón de América en el club, expresó ayer su claro deseo de “ganar la Copa (Libertadores) y festejar en La Bombonera”, tras firmar su contrato para asumir la conducción del plantel el próximo viernes.

Sin la presencia de Juan Román Riquelme, responsable del Departamento de Fútbol, en su presentación, pero con la compañía del presidente Jorge Amor Ameal, Russo aseguró que su revancha en Boca le llega “en un buen momento” de su vida y agradeció a toda la dirigencia, “especialmente a Román”, por la “posibilidad importante” de retornar a la institución.

A los 63 años, y tras superar un cáncer, Miguel, como se lo conoce en el ambiente del fútbol, se mostró sensible durante una conferencia de prensa en la que aseguró que “lo mejor está por venir”, confiando en el conocimiento del club por su primer paso en 2007.

“Todo lo que viene para mí es importante. Uno en la vida tiene que hacer lo que le gusta y yo lo sigo haciendo. Boca significa mucho para mí. Por suerte se terminó la espera que fue larga. Ya veníamos trabajando en silencio y ahora nos vamos a hacer cargo de todo lo que viene”, dijo Russo en sus primeras palabras.

Sin mayores preámbulos, las primeras preguntas apuntaron al objetivo de la Libertadores 2020 y al recuerdo de no haber podido festejar en el estadio de Boca 2007, tras conquistarla ante Gremio de Porto Alegre en Brasil.

“Ojalá me toque ganar de nuevo la Copa y festejar en La Bombonera. Es lo que uno busca y quiere. Ojalá me toque pasar lo mismo que en 2007, volver a repetirla, esa es la idea... Boca es así, asumió, tiene esa exigencia, esa norma y bienvenido sea para mi vida”.

De todas formas, aclaró que las metas deportivas son más amplias que la eventual conquista del máximo torneo de la Conmebol: “El objetivo prioritario en Boca siempre es el próximo partido oficial, así es la intensidad de este club, que nos obliga permanentemente. Cada situación de Boca es ganar. Primero tendremos el compromiso del 26 de enero por el torneo local”.

El segundo ciclo de Russo tendrá dos pruebas amistosas en el estadio Bicentenario de San Juan durante la pretemporada (jueves 16 de enero ante Universitario de Perú y domingo 19 con Athletico Paranaense de Brasil) y una semana más tarde será el debut oficial con Independiente, de local, por la Superliga, que tiene al equipo como escolta a un punto del líder Argentinos Juniors.

“Sabía que en algún momento iba a volver. Todos los técnicos que fueron campeones de América en Boca (Juan Carlos Lorenzo y Carlos Bianchi) pudieron volver y yo sabía que también tendría esa posibilidad. Dios sabe por qué se dan las cosa y creo que este es un buen momento para volver”, sintió.

Al momento de enfrentar consultas puntuales, Russo se excusó en las respuestas por su intención de ser “respetuoso” con el plantel. “Ellos serán los primeros en conocer las formas como me manejo. No me pregunten por favor quién se va sin haber tomado contacto con el plantel”, pidió.

En ese sentido, ante la lógica pregunta por Carlos Tevez, el nuevo DT “xeneize” explicó que “es jugador del club” y, como tal, “habrá que sentarse a hablar con él, con respeto, y nada más”.

Tampoco quiso responder sobre posibles refuerzos: “Cuando tomemos contacto con el plantel veremos las necesidades dentro de todo lo que abarca lo futbolístico, buscando lo mejor para Boca”.

Ni adelantar si mantendrá su tradicional esquema con enganche, como el que utilizó en 2007 con un Riquelme en excepcional nivel: “Siempre sueño con buenos jugadores, que desequilibren. Habrá que buscarlos y encontrarlos. La intención será que el equipo siempre juegue bien al fútbol”.

“El equipo de 2007 fue el mejor que dirigí. Tengo un gran recuerdo, más allá del momento brillante de Román, que fue único e inolvidable. También había alrededor un equipo con jugadores muy importantes. No pretendo que el actual tenga similitudes con ese equipo, sí siento cómo tiene que jugar Boca, he pasado por acá y sé cuál es la sensación de la gente”.

El viernes próximo, acompañado por Leandro Somoza (ayudante de campo), Damián Lanatta (preparador físico) y un grupo de colaboradores a completar en las próximas horas, Russo pondrá en marcha el ciclo técnico número 22 de una carrera de entrenador que ya lleva tres décadas.