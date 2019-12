Proyectan importantes obras para potenciar el turismo en La Cruz y gestionan la apertura de una Tecnicatura en Arqueología

Luego de un encuentro con el ministro de Turismo Sebastián Slobayen, el intendente de La Cruz Luis Calomarde anunció que en el proyecto de Presupuesto de la Provincia para el año próximo, están contempladas una serie de obras destinadas a potenciar el turismo en la localidad. La inversión sería de unos $25.000.000 y contempla la construcción de un centro de interpretación y tanto el mejoramiento como la puesta en valor de la calle Primer Centenario. El funcionario comunal también comentó que están gestionando la apertura de una Tecnicatura en Arqueología, con el objetivo de formar no sólo a jóvenes cruceños, sino también de zonas aledañas y de ciudades de Brasil y de Paraguay.

En diálogo con El Litoral, el jefe comunal comentó que los trabajos de infraestructura consisten en “obras que venimos gestionando hace un tiempo en el marco de nuestro plan de desarrollo turístico. Y en la reunión que tuvimos con el ministro Slobayen nos expresó que están incluidas en el Presupuesto provincial y que la idea es ejecutarlas el año que viene”. En este sentido detalló que el centro de interpretación representa “una inversión histórica” para el turismo cruceño, y sería emplazado en un terreno propiedad de la Provincia frente a la plaza San Martín. El lugar contaría con información sobre las misiones jesuíticas guaraníes y también tendría un espacio destinado a información sobre los esteros del Iberá.

Asimismo se realizarían intervenciones en la calle Primer Centenario, que une las plazas Belgrano y San Martín. “Este trayecto de unas cuatro cuadras que nosotros lo nombramos como ‘camino del peregrino’ respeta la traza original de lo que era la antigua reducción jesuítica y de ahí su valor histórico”, remarcó Calomarde. Si bien no tienen una fecha de inicio, están presupuestadas para el 2020.

Durante la reunión, el ministro y el intendente también dialogaron sobre las gestiones que realiza el Municipio para la apertura de una Tecnicatura en Arqueología. Al respecto, el jefe comunal indicó que están trabajando junto con el Ministerio de Educación y adelantó que ese tema se abordará precisamente hoy en un encuentro que se realizará en Santo Angelo (Brasil).

“Autoridades de esta ciudad del vecino país, nos expresaron su apoyo y tienen la intención de presentar notas apoyando nuestro pedido ya que junto con los otros 30 pueblos que conformamos el circuito jesuítico-guaraní, consideramos que es necesario que se dicte una carrera relacionada a lo que es uno de nuestros principales atractivos turísticos”, manifestó Calomarde. Tras lo cual acotó: “Hay que tener en cuenta que no se dicta en la región una carrera de este tipo. Por lo que ellos mandarían a sus jóvenes a estudiar a nuestra localidad”, finalizó.