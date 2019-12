“El 9 de diciembre se va a festejar toda la vida para nuestros hinchas”

RACING VA AL SUR

Atractivo cruce en la Fortaleza de Lanús

Racing, que suma 12 encuentros invicto pero apenas ganó uno de los últimos cinco, tendrá hoy una complicada visita a Lanús, que hace tres jornadas que no triunfa, por la 16ª fecha de la Superliga.

El árbitro del partido, que se jugará en el estadio de Lanús desde las 21.45, será el neuquino Darío Herrera.

Los dos se despiden de la Superliga en 2019 con la urgencia de ganar para no alejarse de la punta. Todo está muy parejo, no hay un equipo que tenga un rendimiento superlativo y por eso ambos, ganando poco en el último tramo del año, aún están cerca de la cima con 26 unidades.

Racing, con la despedida a nivel Superliga del entrenador Eduardo Coudet, quien tiene futuro en Brasil y que da la impresión de que se va debido a que llegó a un punto en que no puede obtener más de lo logrado por este plantel y equipo.

Concentra Cristaldo

Por otra parte, Jonathan Cristaldo, denunciado por violencia de género, fue incluido en la lista de concentrados de Racing para el partido de hoy.