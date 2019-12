Macri arma la nueva oposición: “Cuidemos nuestra Argentina para que no la roben”

El presidente, Mauricio Macri, se lanzó ayer a la construcción de la nueva oposición, con un multitudinario acto de despedida en la Plaza de Mayo y advertencias concretas a la gestión entrante.

El mandatario le dejó un mensaje a su sucesor, al decir que “va a encontrar después de mucho tiempo una oposición firme y severa que va a defender la democracia, la calidad institucional y nuestras libertades”.

A continuación las frases más sobresalientes:

l “Son momentos de emociones muy distintas y sé que las compartimos. Tristeza. Sin duda, tristeza por no seguir trabajando juntos en estas reformas que nuestro país necesita”.

l “Me da más tristeza ver cómo muchos de ustedes están angustiados acerca de lo que viene. No tenemos que estar angustiados, será un paso más de aprendizaje y de crecimiento hacia ese futuro que todos deseamos”.

l “Somos muchos y estamos cada vez más juntos para defender las cosas que hemos logrado y defender a la Argentina si alguno quiere intentar abusar”.

l “Estos años fueron mucho más difíciles de lo que imaginé. Siempre en minoría, muchos palos en la rueda, pero gracias al apoyo de ustedes logramos muchas cosas y terminamos con este ciclo permanente de la Argentina de volver al mismo lugar y no poder avanzar”.

l “Le quiero decir al presidente electo, que él puede confiar que después de mucho tiempo va a encontrar una oposición constructiva y no destructiva”.

l “Y va a encontrar también, después de mucho tiempo, una oposición firme y severa, que va a defender la democracia, la calidad institucional y nuestras libertades. Porque todos lo argentinos queremos colaborar y salir adelante, pero lo que no es negociable son nuestras libertades”.

l “También todos acá queremos una Justicia independiente, que se base en la ley, en los procedimientos, en las pruebas y no en los discursos políticos”.

l “Tenemos que cuidar a nuestra querida Argentina, cuidar que no la roben, la maltraten, la estafen, que no la descuiden nunca más y eso depende de nosotros, de que estemos activos, atentos para custodiar los avances que hemos hecho y a cuidar nuestras libertades”.

l “Estamos acá más juntos que nunca, más comprometidos que nunca, sin miedo, con fortaleza. Estamos acá por la República, estamos acá por el respeto de las leyes, por nosotros y por nuestros hijos”.

l “Hasta pronto, porque esto recién comienza”.