Municipales esperan paritarias sectoriales en el área de Cultura

“Es una paritaria inédita en el país. No se realizaron paritarias en Cultura en otra parte del país”, dijo a El Litoral el secretario gremial de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (Aoem) de Corrientes. Son aproximadamente 180 los agentes que dependen del área, entre los distintos servicios que brindan, que estarían contemplados en estas conversaciones.

Las paritarias sectoriales son mesas de negociaciones donde se atienden demandas específicas de los sectores. Los trabajadores de la Municipalidad de Corrientes ejercen este derecho hace más de una década. Los pedidos que se colocan sobre la mesa, habitualmente, están relacionados con mejoras laborales. En este sentido se diferencian de las paritarias generales en las cuales se conversan sobre beneficios colectivos, como ser, por ejemplo, recomposición salarial. De acuerdo con lo señalado desde Aoem, las conversaciones por salarios cerraron en el inicio del segundo semestre. Se reabrió el diálogo por la prórroga del plus (ahora de mil pesos) y por un bono extraordinario.

Con respecto a las conversaciones sectoriales, será la primera vez que se avance en el ámbito de Cultura. “Estamos trabajando en el temario. Está todo preparado y esperando que pongan fecha de convocatoria”, dijo Gómez a El Litoral, quien confía, de acuerdo con lo acordado con el Ejecutivo municipal, iniciaría en los próximos días o semanas. Este tema, el pase a planta y a contrato, como así la convocatoria a concurso para ocupar cargos jerárquicos de carrera en el área de Barrido, integran la agenda de fin de año del gremio, en términos de negociaciones.

En Cultura son unos 180 los agentes que se desempeñan en el área, según informaron desde el gremio. Estos incluyen a personal administrativo, técnicos y artistas. Comprende a los trabajadores que dependen de la Dirección de Cultura, dependiente de la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes. Esto, por lo tanto, significa que no alcanzará a Turismo y Deportes, a que sus demandas específicas son de otra índole, según lo indicado. Los encargados de representar a los trabajadores del sector en la mesa son los delegados gremiales.

El último antecedente de paritarias sectoriales fue en agosto pasado en el área de Tránsito de la Municipalidad. Entonces, se llegó a un entendimiento. Por un lado, se acordó un incremento en el ítem por “servicio en calle”. El mismo se había congelado en 30 pesos y ahora pasará a hacer el 7 por ciento del nivel 14, representando alrededor de 700 pesos. “Se consiguió que sea móvil, lo que significa que se irá ajustando de acuerdo a los aumentos que se logren”, según había informado entonces el secretario gremial de Aoem.

Otro de los logros tiene que ver con las horas extras en eventos especiales. Además, acordaron que recibirían una capa de lluvia y el compromiso de nuevos uniformes para los agentes de Tránsito.